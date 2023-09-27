https://sputnik-georgia.ru/20230927/282714918.html

Россия расширила список персональных санкций против Великобритании

Россия расширила список персональных санкций против Великобритании

Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании, включив в него 23 человека, сообщило Министерство иностранных дел РФ.Отмечается, что в список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в РФ, вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией", таких как Королевский объединенный институт оборонных исследований, "Фонд Генри Джексона" и аналитический институт "Сивитас"."Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", – подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве добавили, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, великобритания, лондон, тбилиси, мид россии, обострение ситуации вокруг украины