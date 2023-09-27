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Россия расширила список персональных санкций против Великобритании
Россия расширила список персональных санкций против Великобритании
Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T11:49+0400
2023-09-27T11:49+0400
2023-09-27T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании, включив в него 23 человека, сообщило Министерство иностранных дел РФ.Отмечается, что в список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в РФ, вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией", таких как Королевский объединенный институт оборонных исследований, "Фонд Генри Джексона" и аналитический институт "Сивитас"."Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", – подчеркнули в МИД РФ.В ведомстве добавили, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, великобритания, лондон, тбилиси, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, великобритания, лондон, тбилиси, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Россия расширила список персональных санкций против Великобритании
11:49 27.09.2023 (обновлено: 12:38 27.09.2023)
Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании, включив в него 23 человека, сообщило Министерство иностранных дел РФ.
"В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что в список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в РФ, вошли, в частности, "курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг".
Также Москва вводит персональные ограничения против сотрудников британских политологических центров, "вовлеченных в сбор и анализ информации для борьбы с Россией", таких как Королевский объединенный институт оборонных исследований, "Фонд Генри Джексона" и аналитический институт "Сивитас".
"Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны", – подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена.