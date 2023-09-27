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Батуми готовится к проведению церемонии вручения туристического Оскара
Батуми готовится к проведению церемонии вручения туристического Оскара
Грузия впервые примет данное престижное мероприятие 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T18:18+0400
2023-09-27T18:18+0400
2023-09-27T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Черноморская столица Грузии готовится к церемонии вручения награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, сообщает пресс-служба правительства Аджарской АР. Грузия впервые примет данное престижное мероприятие. В рамках мероприятия, которое пройдет 28-29 сентября в Батуми, съедутся более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из более 20 стран мира. Рижвадзе попросил организаторов провести данное мероприятие на высоком уровне.В Батуми приедут журналисты многих известных изданий и телевидений, среди них – Euronews, Wanderlust, Emerging Europe, EarthPix и так далее. "29 сентября в Батуми выяснится, какие страны, города и компании будут названы ведущими туристическими направлениями Европы и какие из них получат престижную награду World Travel Awards", – подчеркнул Рижвадзе. В этом году из Грузии на награду будут номинированы Батумский ботанический сад и бульвар. Конкурентами Батумского ботанического сада будут ботанические сады Мадрида, Эдинбурга, Берлина и других известных европейских городов мира. Помимо церемонии награждения пройдет и международный форум туризма. Он состоится 28 сентября. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, батуми, аджария, европа, торнике рижвадзе, батумский ботанический сад, euronews
грузия, туризм, новости, батуми, аджария, европа, торнике рижвадзе, батумский ботанический сад, euronews
Батуми готовится к проведению церемонии вручения туристического Оскара
Грузия впервые примет данное престижное мероприятие
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Черноморская столица Грузии готовится к церемонии вручения награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, сообщает пресс-служба правительства Аджарской АР.
Грузия впервые примет данное престижное мероприятие. В рамках мероприятия, которое пройдет 28-29 сентября в Батуми, съедутся более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из более 20 стран мира.
"Очень важно, чтобы мы на высоком уровне, без погрешностей провели это мероприятие. Батуми впервые в 2019 году получил номинацию самого быстро развивающегося туристического направления, и сейчас тоже очень важно, что именно у оскароносного города по туризму есть честь провести гала-мероприятие в Батуми", – заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Рижвадзе попросил организаторов провести данное мероприятие на высоком уровне.
В Батуми приедут журналисты многих известных изданий и телевидений, среди них – Euronews, Wanderlust, Emerging Europe, EarthPix и так далее.
"29 сентября в Батуми выяснится, какие страны, города и компании будут названы ведущими туристическими направлениями Европы и какие из них получат престижную награду World Travel Awards", – подчеркнул Рижвадзе.
В этом году из Грузии на награду будут номинированы Батумский ботанический сад и бульвар. Конкурентами Батумского ботанического сада будут ботанические сады Мадрида, Эдинбурга, Берлина и других известных европейских городов мира.
Помимо церемонии награждения пройдет и международный форум туризма. Он состоится 28 сентября.
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.