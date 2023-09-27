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Гражданин Грузии пропал в Неаполе
Гражданин Грузии пропал в Неаполе
Мужчину последний видели вечером 23 сентября 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T23:50+0400
2023-09-27T23:50+0400
2023-09-28T01:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гражданин Грузии Ванико Гарибашвили пропал без вести в Неаполе 23 сентября, сообщили родственники пропавшего в соцсети. Мужчину в возрасте 29 лет последний раз видели вечером 23 сентября. По словам жены Гарибашвили, как сообщается в соцсети, он вышел из дома за покупками и не вернулся.При наличии какой-либо информации родственники просят обратиться по номеру +393200457809 или к компетентным органам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, неаполь
Гражданин Грузии пропал в Неаполе
23:50 27.09.2023 (обновлено: 01:17 28.09.2023)
Мужчину последний видели вечером 23 сентября
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Гражданин Грузии Ванико Гарибашвили пропал без вести в Неаполе 23 сентября, сообщили родственники пропавшего в соцсети.
Мужчину в возрасте 29 лет последний раз видели вечером 23 сентября. По словам жены Гарибашвили, как сообщается в соцсети, он вышел из дома за покупками и не вернулся.
При наличии какой-либо информации родственники просят обратиться по номеру +393200457809 или к компетентным органам.