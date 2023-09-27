https://sputnik-georgia.ru/20230927/kaladze-pozval-vsekh-na-tbilisoba-282725524.html
Каладзе позвал всех на "Тбилисоба"
Каладзе позвал всех на "Тбилисоба"
Гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T17:36+0400
2023-09-27T17:36+0400
2023-09-27T17:36+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилисоба
столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе пригласил жителей и гостей столицы на праздник Тбилисоба, который традиционно будет насыщен разнообразной программой. Праздник в этом году пройдет с 30 сентября по 1 октября на трех локациях: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия. Что касается программы, то в парке Рике мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00. Среди них гастрономический фестиваль, фестиваль вина, детские развлекательные мероприятия, различные инсталляции, аттракционы и ярмарки. Кроме того, 30 сентября на Рике запланирован концерт грузинских артистов, а на 1 октября – мюзикл. В эти же дни на площади Орбелиани появятся зоны еды и сладостей, будут организованы детские мероприятия, инсталляции, настольные игры, гастрономический фестиваль "Испанахоба", театральное представление "Тбилисские традиции" и т. д. Рядом, на улицах Атонели, Пхови и Пурцеладзе, пройдут музыкальные мероприятия и концерты как для детей, так и для взрослых. Что касается Абанотубани, то с 12:00 до 22:00 здесь будет организована выставка-продажа "Тбилисское разнообразие". С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"
Каладзе позвал всех на "Тбилисоба"
Гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Мэр столицы Каха Каладзе пригласил жителей и гостей столицы на праздник Тбилисоба, который традиционно будет насыщен разнообразной программой.
Праздник в этом году пройдет с 30 сентября по 1 октября на трех локациях: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия.
"Тем, кто планирует приятно провести эти выходные, обязательно стоит ознакомиться с программой, которая очень разнообразна и насыщена мероприятиями. Приходите все со своими детьми и внуками, и давайте вместе отметим "Тбилиси 2023", – сказал Каха Каладзе.
Что касается программы, то в парке Рике мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00. Среди них гастрономический фестиваль, фестиваль вина, детские развлекательные мероприятия, различные инсталляции, аттракционы и ярмарки.
Кроме того, 30 сентября на Рике запланирован концерт грузинских артистов, а на 1 октября – мюзикл. В эти же дни на площади Орбелиани появятся зоны еды и сладостей, будут организованы детские мероприятия, инсталляции, настольные игры, гастрономический фестиваль "Испанахоба", театральное представление "Тбилисские традиции" и т. д.
Рядом, на улицах Атонели, Пхови и Пурцеладзе, пройдут музыкальные мероприятия и концерты как для детей, так и для взрослых. Что касается Абанотубани, то с 12:00 до 22:00 здесь будет организована выставка-продажа "Тбилисское разнообразие".
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.