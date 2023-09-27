https://sputnik-georgia.ru/20230927/los-zabrel-v-tonnel-stokgolmskogo-metro-zhivotnoe-prishlos-zastrelit-282733108.html

Лось забрел в тоннель Стокгольмского метро, животное пришлось застрелить

Лось забрел в тоннель Стокгольмского метро, животное пришлось застрелить

Сотрудники службы охраны дикой природы несколько часов безуспешно пытались выманить лося из туннеля 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Лось забрел в туннель метрополитена в Стокгольме и на несколько часов заблокировал движение поездов, в результате животное пришлось застрелить, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Local. Сообщение о лосе в туннеле между станциями "Альбю" и "Сетра" красной ветки стокгольмского метро поступило около 11 часов утра (13:00 тбс). Движение поездов на этой линии было остановлено. Станции метро "Ворберг" и "Шерхольмен" были эвакуированы, для пассажиров вызвали автобусы. Сотрудники службы охраны дикой природы безуспешно пытались выманить лося из туннеля, но не сумев поймать животное, застрелили его около 15:00 (17:00 мск). После этого движение на красной ветке возобновилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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