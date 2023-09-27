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Международная сельскохозяйственная выставка пройдет в Тбилиси в ноябре
Международная сельскохозяйственная выставка пройдет в Тбилиси в ноябре
Выставка, объединяющая представителей отрасли, проходит в Тбилиси 21-й раз 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T23:30+0400
2023-09-27T23:30+0400
2023-09-28T00:21+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международная выставка сельскохозяйственной продукции Agro, Food, Drink, Tech Expo 2023 пройдет с 17 по 19 ноября в павильонах выставочного центра ExpoGeorgia в Тбилиси, сообщают организаторы мероприятия. Данная выставка пройдет в Тбилиси в 21-й раз. Цель мероприятия – развитие сельхоз отрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии. Местные и иностранные участники получат возможность представить свои продукты и услуги клиентам и инвесторам, повысить осведомленность и встретиться с потенциальными партнерами. В рамках выставки будут организованы тематические конференции и семинары с привлечением доноров, государственного и частного секторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, expogeorgia
грузия, новости, экономика, тбилиси, expogeorgia
Международная сельскохозяйственная выставка пройдет в Тбилиси в ноябре
23:30 27.09.2023 (обновлено: 00:21 28.09.2023)
Выставка, объединяющая представителей отрасли, проходит в Тбилиси 21-й раз
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международная выставка сельскохозяйственной продукции Agro, Food, Drink, Tech Expo 2023 пройдет с 17 по 19 ноября в павильонах выставочного центра ExpoGeorgia в Тбилиси, сообщают организаторы мероприятия.
Данная выставка пройдет в Тбилиси в 21-й раз. Цель мероприятия – развитие сельхоз отрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии.
Местные и иностранные участники получат возможность представить свои продукты и услуги клиентам и инвесторам, повысить осведомленность и встретиться с потенциальными партнерами.
В рамках выставки будут организованы тематические конференции и семинары с привлечением доноров, государственного и частного секторов.