https://sputnik-georgia.ru/20230927/mezhdunarodnaya-selskokhozyaystvennaya-vystavka-proydet-v-tbilisi-v-noyabre-282734689.html

Международная сельскохозяйственная выставка пройдет в Тбилиси в ноябре

Международная сельскохозяйственная выставка пройдет в Тбилиси в ноябре

Выставка, объединяющая представителей отрасли, проходит в Тбилиси 21-й раз 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международная выставка сельскохозяйственной продукции Agro, Food, Drink, Tech Expo 2023 пройдет с 17 по 19 ноября в павильонах выставочного центра ExpoGeorgia в Тбилиси, сообщают организаторы мероприятия. Данная выставка пройдет в Тбилиси в 21-й раз. Цель мероприятия – развитие сельхоз отрасли, популяризация местных предпринимателей и содействие внедрению технологических новшеств в Грузии. Местные и иностранные участники получат возможность представить свои продукты и услуги клиентам и инвесторам, повысить осведомленность и встретиться с потенциальными партнерами. В рамках выставки будут организованы тематические конференции и семинары с привлечением доноров, государственного и частного секторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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