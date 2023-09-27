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Министр культуры отменила выборы ректора Тбилисской консерватории
Министр культуры отменила выборы ректора Тбилисской консерватории
Решение министра вызвало протест у студентов консерватории, а также у представителей эстрады 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T13:28+0400
2023-09-27T13:28+0400
2023-09-27T14:15+0400
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тея цулукиани
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили отменена по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. На прошлой неделе Цулукиани заявила, что в Тбилисской консерватории необходимо провести реформы, чтобы студенты получали более качественное художественное образование. По мнению Цулукиани, этого не происходит не из-за академического персонала, а из-за руководства. Министр убеждена, что процесс выборов ректора был проведен с существенными правовыми нарушениями. Также подчеркивается, что срок полномочий нынешнего ректора Наны Шарикадзе истечет не раньше 21 октября текущего года, чтобы не препятствовать функционированию консерватории.Выборы ректора Тбилисской государственной консерватории были назначены на 10 октября. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. Ранее представители консерватории требовали реформ и увеличения числа членов совета.Решение изменить процедуру выборов ректора вызвало протест у студентов консерватории, а также у представителей грузинской эстрады. Недовольные организовали акцию протеста у здания консерватории. Среди тех, кто призвал всех прийти на акцию, чтобы "позаботиться о независимости консерватории", были известные пианисты Георгий Гигашвили и Ирма Гигани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, тея цулукиани, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
грузия, новости, тбилиси, тея цулукиани, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Министр культуры отменила выборы ректора Тбилисской консерватории
13:28 27.09.2023 (обновлено: 14:15 27.09.2023)
Решение министра вызвало протест у студентов консерватории, а также у представителей эстрады
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили отменена по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани.
На прошлой неделе Цулукиани заявила, что в Тбилисской консерватории необходимо провести реформы, чтобы студенты получали более качественное художественное образование. По мнению Цулукиани, этого не происходит не из-за академического персонала, а из-за руководства. Министр убеждена, что процесс выборов ректора был проведен с существенными правовыми нарушениями.
"Министерство выражает готовность помочь консерватории подготовить процедуру выборов в соответствии с законом, для чего установлен срок в пять рабочих дней", – отмечают в министерстве.
Также подчеркивается, что срок полномочий нынешнего ректора Наны Шарикадзе истечет не раньше 21 октября текущего года, чтобы не препятствовать функционированию консерватории.
Выборы ректора Тбилисской государственной консерватории были назначены на 10 октября. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. Ранее представители консерватории требовали реформ и увеличения числа членов совета.
Решение изменить процедуру выборов ректора вызвало протест у студентов консерватории, а также у представителей грузинской эстрады. Недовольные организовали акцию протеста у здания консерватории. Среди тех, кто призвал всех прийти на акцию, чтобы "позаботиться о независимости консерватории", были известные пианисты Георгий Гигашвили и Ирма Гигани.