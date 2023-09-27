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Мины в Черном море – румынские рыболовы в разы сократили объем улова
Мины в Черном море – румынские рыболовы в разы сократили объем улова
Рыбаки боятся ходить на рыбалку, заявил глава Организации черноморских рыбаков 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T22:54+0400
2023-09-27T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Румынские рыболовы сократили объем улова с 14 до 2,6 тысячи тонн в год из-за мин, которые встречаются в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Организации черноморских рыбаков Лауренциу Миря. Румынские рыболовные траулеры замечали более десяти мин, но они не всегда об этом сообщают, так как им неоднократно предлагали дежурить в опасном районе с миной поблизости в ожидании военных, отметил он.Президент Организации черноморских рыбаков обратился к министру сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу с просьбой приехать на встречу с рыбаками и вместе найти способ помочь отрасли.После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, черное море, румыния, украина, обострение ситуации вокруг украины
новости, в мире, грузия, черное море, румыния, украина, обострение ситуации вокруг украины
Мины в Черном море – румынские рыболовы в разы сократили объем улова
22:54 27.09.2023 (обновлено: 23:43 27.09.2023)
Рыбаки боятся ходить на рыбалку, заявил глава Организации черноморских рыбаков
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Румынские рыболовы сократили объем улова с 14 до 2,6 тысячи тонн в год из-за мин, которые встречаются в Черном море, сообщает РИА Новости
со ссылкой на президента Организации черноморских рыбаков Лауренциу Миря.
"В настоящий момент рыбалка в Румынии переживает самый трудный момент за последние 30 лет. Два-три года назад мы добывали 14-15 тысяч тонн улова, в прошлом году мы добыли 2 600 тонн… Рыбаки на кораблях боятся идти на рыбалку, потому что ты все время сидишь и смотришь, где мина. Ситуация фактически отчаянная", – сказал Миря журналистам.
Румынские рыболовные траулеры замечали более десяти мин, но они не всегда об этом сообщают, так как им неоднократно предлагали дежурить в опасном районе с миной поблизости в ожидании военных, отметил он.
"Много раз рыбаки, испугавшись, оставляли суда, передавали координаты и просто сбегали на берег. Мы больше не можем ловить рыбу ночью. Рыбалка летом, в летний сезон, велась ночью. У нас больше нет смелости выходить на рыбалку ночью", – объяснил Миря.
Президент Организации черноморских рыбаков обратился к министру сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу с просьбой приехать на встречу с рыбаками и вместе найти способ помочь отрасли.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин.