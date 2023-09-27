https://sputnik-georgia.ru/20230927/miny-v-chernom-more---rumynskie-rybolovy-v-razy-sokratili-obem-ulova--282733871.html

Мины в Черном море – румынские рыболовы в разы сократили объем улова

Мины в Черном море – румынские рыболовы в разы сократили объем улова

Рыбаки боятся ходить на рыбалку, заявил глава Организации черноморских рыбаков 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Румынские рыболовы сократили объем улова с 14 до 2,6 тысячи тонн в год из-за мин, которые встречаются в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Организации черноморских рыбаков Лауренциу Миря. Румынские рыболовные траулеры замечали более десяти мин, но они не всегда об этом сообщают, так как им неоднократно предлагали дежурить в опасном районе с миной поблизости в ожидании военных, отметил он.Президент Организации черноморских рыбаков обратился к министру сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу с просьбой приехать на встречу с рыбаками и вместе найти способ помочь отрасли.После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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