https://sputnik-georgia.ru/20230927/narodnye-primety-na-nikitin-den-2023-chto-nelzya-delat-28-sentyabrya-282719971.html

Народные приметы на Никитин день 2023: что нельзя делать 28 сентября?

Народные приметы на Никитин день 2023: что нельзя делать 28 сентября?

Православная церковь 28 сентября поминает великомученика Никиту Готфского, пострадавшего за веру в IV веке 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T14:14+0400

2023-09-27T14:14+0400

2023-09-27T14:43+0400

справки

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Праздник, с которым связано множество народных примет и запретов, в народе называют Никитин день, или Никита Гусятник. Что нельзя делать в Никитин день: о народных приметах 28 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Никитин день лениться и сидеть без дела целый день дома – удача может отвернуться. Нельзя в Никитин день скучать, грустить и проводить 28 сентября в одиночестве – по приметам можно весь год провести в одиночестве и грусти. В Никитин день нельзя отдавать что-либо из дома, даже близким и родным – это плохая примета, вместе с вещью уйдут счастье и благосостояние. По народным приметам нельзя 28 сентября приближаться к водоемам – злые силы могут утащить на дно. Есть примета, что хвастаться, унижать и оскорблять кого-то в Никитин день нельзя, чтобы самому не оказаться осмеянным и униженным. Народные приметы По народным приметам ожидается дождь, если в Никитин день ветки сосны вниз опускаются и вечером густой туман. Холодную зиму предсказывают в Никитин день много муравейников в лесу, а дождь 28 сентября – это явная примета, что весна будет поздней и сырой. По приметам пойдет дождь, если в пруду утки ныряют, а если дикие гуси сидят на земле – значит, осень будет теплой. В Никитин день обычно убирали репу и готовили из нее разнообразные вкусности, так как съесть 28 сентября блюдо из репы – хорошая примета, зубы весь год не будут болеть. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки