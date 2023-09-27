https://sputnik-georgia.ru/20230927/novyy-plan-spaseniya-natsii--eksperty-raznykh-oblastey-obedinilis-radi-buduschego-gruzii-282725024.html
Новый план спасения нации – эксперты разных областей объединились ради будущего Грузии
Новый план спасения нации – эксперты разных областей объединились ради будущего Грузии
Жители Грузии покидают страну, потому что не видят здесь перспектив, считает Гоча Цопурашвили 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T16:54+0400
2023-09-27T16:54+0400
2023-09-27T17:06+0400
грузия
новости
общество
эрекле шония
демографическая ситуация в грузии
демография
пресс-центр sputnik грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282667069_0:189:3078:1920_1920x0_80_0_0_44f604ae66cc1885776daab49bd74cbb.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузии нужна новая общественно-политическая модель управления, альтернативная постоянным митингам, протестам и поляризации, которая прогрессирует в стране, считает представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства страны Гоча Цопурашвили. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Проблемы Грузии глазами грузинских эмигрантов", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, в которой также принял участие организатор съезда эмигрантов Эрекле Шония. Шония в свою очередь отметил, что в Грузии очень тяжелое демографическое положение в виду того, что многие граждане страны от безысходности выбирают отъезд в другие страны на заработки и за перспективой светлого будущего. Выходом из данной ситуации эксперты видят улучшение экономического благосостояния страны, создание новых социальных программ для граждан, чтобы они могли видеть свое будущее у себя на родине, а не отправлялись на его поиски за границу. По словам экспертов, им уже удалось объединить под эгидой этой цели ученых, культурных деятелей, представителей интеллигенции и грузинских эмигрантов. Недавно в Тбилиси состоялся съезд представителей разных сфер, которые обсуждали дальнейшие пути развития страны.По словам Шония, у участников состоявшейся встречи нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры. В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282667069_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_260a8558ea3217a5968e9f7a716f8d3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, эрекле шония, демографическая ситуация в грузии, демография
грузия, новости, общество, эрекле шония, демографическая ситуация в грузии, демография
Новый план спасения нации – эксперты разных областей объединились ради будущего Грузии
16:54 27.09.2023 (обновлено: 17:06 27.09.2023)
Жители Грузии покидают страну, потому что не видят здесь перспектив, считает Гоча Цопурашвили
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузии нужна новая общественно-политическая модель управления, альтернативная постоянным митингам, протестам и поляризации, которая прогрессирует в стране, считает представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства страны Гоча Цопурашвили.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Проблемы Грузии глазами грузинских эмигрантов", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, в которой также принял участие организатор съезда эмигрантов Эрекле Шония.
"Нам надо менять метод управления страной, нам надо менять систему. Очень многие системы находятся под влиянием других страны, что надо исправлять", – заявил Цопурашвили.
Шония в свою очередь отметил, что в Грузии очень тяжелое демографическое положение в виду того, что многие граждане страны от безысходности выбирают отъезд в другие страны на заработки и за перспективой светлого будущего.
"Люди отсюда уезжают не только из-за тяжелой экономической ситуации, но и из-за того, что они здесь не видят перспективы, у них надежды не остается. Поэтому мы с грузинскими эмигрантами хотим представить альтернативную модель управления страной, чтобы у людей появилась надежда и появилось ощущение перспективы", – заявил Шония.
Выходом из данной ситуации эксперты видят улучшение экономического благосостояния страны, создание новых социальных программ для граждан, чтобы они могли видеть свое будущее у себя на родине, а не отправлялись на его поиски за границу.
"Наша цель – демографически спасать страну. Как? Не заставлять людей рожать по 10-15 детей, нет. Речь идет об экономических моделях и экономических программах, которые будут стимулировать людей здесь оставаться и работать", – сказал Цопурашвили.
По словам экспертов, им уже удалось объединить под эгидой этой цели ученых, культурных деятелей, представителей интеллигенции и грузинских эмигрантов. Недавно в Тбилиси состоялся съезд представителей разных сфер, которые обсуждали дальнейшие пути развития страны.
"Невозможно работать над усилением и развитием только одной сферы, поэтому мы стараемся объединить специалистов из нескольких областей. Должна быть собрана определенная структура, которая будет укомплектована нужными кадрами. Если не будет изучения и научных подходов, спасти такую маленькую нацию, как Грузия, в эпоху новой сложившейся реальности будет практически невозможно", – сказал Шония.
По словам Шония, у участников состоявшейся встречи нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.
В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.