https://sputnik-georgia.ru/20230927/novyy-plan-spaseniya-natsii--eksperty-raznykh-oblastey-obedinilis-radi-buduschego-gruzii-282725024.html

Новый план спасения нации – эксперты разных областей объединились ради будущего Грузии

Новый план спасения нации – эксперты разных областей объединились ради будущего Грузии

Жители Грузии покидают страну, потому что не видят здесь перспектив, считает Гоча Цопурашвили 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T16:54+0400

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2023-09-27T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Грузии нужна новая общественно-политическая модель управления, альтернативная постоянным митингам, протестам и поляризации, которая прогрессирует в стране, считает представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства страны Гоча Цопурашвили. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Проблемы Грузии глазами грузинских эмигрантов", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, в которой также принял участие организатор съезда эмигрантов Эрекле Шония. Шония в свою очередь отметил, что в Грузии очень тяжелое демографическое положение в виду того, что многие граждане страны от безысходности выбирают отъезд в другие страны на заработки и за перспективой светлого будущего. Выходом из данной ситуации эксперты видят улучшение экономического благосостояния страны, создание новых социальных программ для граждан, чтобы они могли видеть свое будущее у себя на родине, а не отправлялись на его поиски за границу. По словам экспертов, им уже удалось объединить под эгидой этой цели ученых, культурных деятелей, представителей интеллигенции и грузинских эмигрантов. Недавно в Тбилиси состоялся съезд представителей разных сфер, которые обсуждали дальнейшие пути развития страны.По словам Шония, у участников состоявшейся встречи нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры. В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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