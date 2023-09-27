https://sputnik-georgia.ru/20230927/pervaya-vystavka-kitayskoy-produktsii-sostoyalas-v-tbilisi---foto-282717476.html
Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото
Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото
В выставочном центре Expo Georgia состоялась первая в Грузии выставка китайской продукции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T13:00+0400
2023-09-27T13:00+0400
2023-09-27T13:05+0400
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Грузия в последнее время активно развивает сотрудничество с Китаем. И проведение в Тбилиси выставки китайских товаров стало продолжением этого процесса.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, китай, expo georgia, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, китай, expo georgia, фото
Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото
13:00 27.09.2023 (обновлено: 13:05 27.09.2023)
В выставочном центре Expo Georgia состоялась первая в Грузии выставка китайской продукции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события
Грузия в последнее время активно развивает сотрудничество с Китаем. И проведение в Тбилиси выставки китайских товаров стало продолжением этого процесса.
© photo: Sputnik / Stringer
Выставка китайских товаров прошла в самом большом крытом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
Выставка китайских товаров прошла в самом большом крытом павильоне выставочного центра Expo Georgia.
© photo: Sputnik / Stringer
Выставка длилась несколько дней.
Выставка длилась несколько дней.
© photo: Sputnik / Stringer
Участие в ней приняли представители более 100 китайских компаний.
Участие в ней приняли представители более 100 китайских компаний.
© photo: Sputnik / Stringer
Представленная продукция была самой разной: от бытовых товаров до образцов автомобильной промышленности.
Представленная продукция была самой разной: от бытовых товаров до образцов автомобильной промышленности.
© photo: Sputnik / Stringer
Также на выставке были представлены различные стройматериалы.
Также на выставке были представлены различные стройматериалы.
© photo: Sputnik / Stringer
В последнее время Грузия и Китай активно развивают экономическое сотрудничество.
В последнее время Грузия и Китай активно развивают экономическое сотрудничество.
© photo: Sputnik / Stringer
Проведение выставки в Тбилиси стало продолжением этого процесса.
Проведение выставки в Тбилиси стало продолжением этого процесса.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия также отменила визы для граждан Китая, что должно привлечь в страну больше туристов.
Грузия также отменила визы для граждан Китая, что должно привлечь в страну больше туристов.
© photo: Sputnik / Stringer
На выставке каждый мог найти для себя что-то интересное и новое.
На выставке каждый мог найти для себя что-то интересное и новое.
© photo: Sputnik / Stringer
Участники выставки остались довольны, они говорили, что заинтересованы в сотрудничестве с Грузией.
Участники выставки остались довольны, они говорили, что заинтересованы в сотрудничестве с Грузией.
© photo: Sputnik / Stringer
Среди товаров были самые разные технологические новинки. Кажется, что это обычная гирлянда, но ее аккумулятор заряжается от воды всего за 15 секунд.
Среди товаров были самые разные технологические новинки. Кажется, что это обычная гирлянда, но ее аккумулятор заряжается от воды всего за 15 секунд.
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы выставки надеются, что это лишь первое из подобных мероприятий в столице Грузии.
Организаторы выставки надеются, что это лишь первое из подобных мероприятий в столице Грузии.