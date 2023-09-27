https://sputnik-georgia.ru/20230927/pervaya-vystavka-kitayskoy-produktsii-sostoyalas-v-tbilisi---foto-282717476.html

Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото

Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото

В выставочном центре Expo Georgia состоялась первая в Грузии выставка китайской продукции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T13:00+0400

2023-09-27T13:00+0400

2023-09-27T13:05+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

акции протеста

китай

expo georgia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282690650_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3abe4c828c6e494ff6e4fd1a0b6e4191.jpg

Грузия в последнее время активно развивает сотрудничество с Китаем. И проведение в Тбилиси выставки китайских товаров стало продолжением этого процесса.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, китай, expo georgia, фото