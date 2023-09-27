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https://sputnik-georgia.ru/20230927/pervaya-vystavka-kitayskoy-produktsii-sostoyalas-v-tbilisi---foto-282717476.html
Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото
Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото
В выставочном центре Expo Georgia состоялась первая в Грузии выставка китайской продукции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события 27.09.2023, Sputnik Грузия
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Грузия в последнее время активно развивает сотрудничество с Китаем. И проведение в Тбилиси выставки китайских товаров стало продолжением этого процесса.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, китай, expo georgia, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, китай, expo georgia, фото

Первая выставка китайской продукции состоялась в Тбилиси – фото

13:00 27.09.2023 (обновлено: 13:05 27.09.2023)
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В выставочном центре Expo Georgia состоялась первая в Грузии выставка китайской продукции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки этого события
Грузия в последнее время активно развивает сотрудничество с Китаем. И проведение в Тбилиси выставки китайских товаров стало продолжением этого процесса.
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка китайских товаров прошла в самом большом крытом павильоне выставочного центра Expo Georgia.

Выставка китайских товаров прошла в самом большом крытом павильоне выставочного центра Expo Georgia. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка китайских товаров прошла в самом большом крытом павильоне выставочного центра Expo Georgia.

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка длилась несколько дней.

Выставка длилась несколько дней. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка длилась несколько дней.

© photo: Sputnik / Stringer

Участие в ней приняли представители более 100 китайских компаний.

Участие в ней приняли представители более 100 китайских компаний. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в ней приняли представители более 100 китайских компаний.

© photo: Sputnik / Stringer

Представленная продукция была самой разной: от бытовых товаров до образцов автомобильной промышленности.

Представленная продукция была самой разной: от бытовых товаров до образцов автомобильной промышленности. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Представленная продукция была самой разной: от бытовых товаров до образцов автомобильной промышленности.

© photo: Sputnik / Stringer

Также на выставке были представлены различные стройматериалы.

Также на выставке были представлены различные стройматериалы. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также на выставке были представлены различные стройматериалы.

© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время Грузия и Китай активно развивают экономическое сотрудничество.

В последнее время Грузия и Китай активно развивают экономическое сотрудничество. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В последнее время Грузия и Китай активно развивают экономическое сотрудничество.

© photo: Sputnik / Stringer

Проведение выставки в Тбилиси стало продолжением этого процесса.

Проведение выставки в Тбилиси стало продолжением этого процесса. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Проведение выставки в Тбилиси стало продолжением этого процесса.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузия также отменила визы для граждан Китая, что должно привлечь в страну больше туристов.

Грузия также отменила визы для граждан Китая, что должно привлечь в страну больше туристов. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузия также отменила визы для граждан Китая, что должно привлечь в страну больше туристов.

© photo: Sputnik / Stringer

На выставке каждый мог найти для себя что-то интересное и новое.

На выставке каждый мог найти для себя что-то интересное и новое. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

На выставке каждый мог найти для себя что-то интересное и новое.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники выставки остались довольны, они говорили, что заинтересованы в сотрудничестве с Грузией.

Участники выставки остались довольны, они говорили, что заинтересованы в сотрудничестве с Грузией. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники выставки остались довольны, они говорили, что заинтересованы в сотрудничестве с Грузией.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди товаров были самые разные технологические новинки. Кажется, что это обычная гирлянда, но ее аккумулятор заряжается от воды всего за 15 секунд.

Среди товаров были самые разные технологические новинки. Кажется, что это обычная гирлянда, но ее аккумулятор заряжается от воды всего за 15 секунд. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Среди товаров были самые разные технологические новинки. Кажется, что это обычная гирлянда, но ее аккумулятор заряжается от воды всего за 15 секунд.

© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы выставки надеются, что это лишь первое из подобных мероприятий в столице Грузии.

Организаторы выставки надеются, что это лишь первое из подобных мероприятий в столице Грузии. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Организаторы выставки надеются, что это лишь первое из подобных мероприятий в столице Грузии.

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