https://sputnik-georgia.ru/20230927/planiruetsya-remont-avtodorogi-iz-tbilisi-v-tianeti-282700448.html

Планируется ремонт автодороги из Тбилиси в Тианети

Планируется ремонт автодороги из Тбилиси в Тианети

Ремонтируемый участок начинается в Тбилиси и пройдет по территории сел Мамкода и Цхваричамиа 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T10:02+0400

2023-09-27T10:02+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Ремонт 21-километрового участка дороги внутригосударственного значения Тбилиси (Глдани) – Тианети обойдется госбюджету примерно в 25 миллионов лари (9,4 миллиона долларов), сообщил департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, на данном этапе на проезжей части идет укладка асфальтобетонного покрытия. В рамках проекта будет полностью отремонтирована дорога, три моста, уложено асфальтобетонное покрытие. Кроме того, в планах обустройство подпорных стен, водопроводов, дренажных каналов и тротуаров. Также планируется организовать подъезды к местным дорогам, въезды во дворы населения, автостоянку и площадку для стоянки автобусов. Ремонтируемый участок начинается в Тбилиси и пройдет по территории сел Мамкода и Цхваричамиа. Работы планируется завершить к 2024 году, в результате движение транспортных средств на дороге станет более комфортным, а время в пути сократится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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