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Россия увеличила выпуск компьютеров и электроизделий на 154,2% за год
Россия увеличила выпуск компьютеров и электроизделий на 154,2% за год
С января по август 2023 года в России произвели 51 миллион компьютеров 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T20:30+0400
2023-09-27T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в августе 2023 года выросло на 154,2% за год и на 110,2% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. Производство полупроводниковых приборов и их частей за восемь месяцев 2023 года составило 30,8 миллиона штук, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство компьютеров составило с января по август 2023 года 51 миллион штук, что на 37,8% выше показателя за такой же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, росстат
россия, новости, в мире, росстат
Россия увеличила выпуск компьютеров и электроизделий на 154,2% за год
20:30 27.09.2023 (обновлено: 21:00 27.09.2023)
С января по август 2023 года в России произвели 51 миллион компьютеров
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в августе 2023 года выросло на 154,2% за год и на 110,2% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росстат.
"Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий: август 2023 года к августу 2022 года – 154,2%, август 2023 года к июлю 2023 года – 110,2%", – следует из документа Росстата.
Производство полупроводниковых приборов и их частей за восемь месяцев 2023 года составило 30,8 миллиона штук, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Производство компьютеров составило с января по август 2023 года 51 миллион штук, что на 37,8% выше показателя за такой же период 2022 года.