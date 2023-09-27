https://sputnik-georgia.ru/20230927/rossiya-uvelichila-vypusk-kompyuterov-i-elektroizdeliy-na-542-za-god--282731478.html

Россия увеличила выпуск компьютеров и электроизделий на 154,2% за год

Россия увеличила выпуск компьютеров и электроизделий на 154,2% за год

С января по август 2023 года в России произвели 51 миллион компьютеров 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T20:30+0400

2023-09-27T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в августе 2023 года выросло на 154,2% за год и на 110,2% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат. Производство полупроводниковых приборов и их частей за восемь месяцев 2023 года составило 30,8 миллиона штук, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство компьютеров составило с января по август 2023 года 51 миллион штук, что на 37,8% выше показателя за такой же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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