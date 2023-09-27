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Стена аварийного дома рухнула в центре Тбилиси
Стена аварийного дома рухнула в центре Тбилиси
Дом принадлежит частному лицу, сообщают СМИ 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T21:21+0400
2023-09-27T21:21+0400
2023-09-27T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обрушилась стена аварийного здания на улице Ингороква в центре Тбилиси, сообщает ТВ Пирвели. В результате обрушения стены никто не пострадал. По данным грузинских СМИ со ссылкой на мэрию Тбилиси, здание принадлежит частному лицу. Обращения насчет реставрации или укрепления здания в ведомство не поступало, сообщили в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Стена аварийного дома рухнула в центре Тбилиси
Дом принадлежит частному лицу, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обрушилась стена аварийного здания на улице Ингороква в центре Тбилиси, сообщает ТВ Пирвели.
В результате обрушения стены никто не пострадал.
По данным грузинских СМИ со ссылкой на мэрию Тбилиси, здание принадлежит частному лицу. Обращения насчет реставрации или укрепления здания в ведомство не поступало, сообщили в ведомстве.