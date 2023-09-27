https://sputnik-georgia.ru/20230927/stena-avariynogo-doma-rukhnula-v-tsentre-tbilisi-282732181.html

Стена аварийного дома рухнула в центре Тбилиси

Стена аварийного дома рухнула в центре Тбилиси

Дом принадлежит частному лицу, сообщают СМИ 27.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Обрушилась стена аварийного здания на улице Ингороква в центре Тбилиси, сообщает ТВ Пирвели. В результате обрушения стены никто не пострадал. По данным грузинских СМИ со ссылкой на мэрию Тбилиси, здание принадлежит частному лицу. Обращения насчет реставрации или укрепления здания в ведомство не поступало, сообщили в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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