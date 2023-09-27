https://sputnik-georgia.ru/20230927/u-konservatorii-gruzii-proshla-aktsiya-protesta-protiv-resheniya-minkultury---video-282723080.html
У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео
У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео
У здания тбилисской консерватории прошла акция протеста, организованная с помощью соцсетей среди представителей общественности. Подробнее – смотрите в видео... 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T15:59+0400
2023-09-27T15:59+0400
2023-09-27T16:08+0400
видео-новости из грузии
видео
мультимедиа
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
тбилисская государственная консерватория им. в.сараджишвили
акции протеста
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Причиной митинга стало решение министра культуры Грузии, согласно которому были отменены выборы ректора консерватории, назначенные на 10 октября. Представители общественности требуют пересмотра этого решения.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилисская государственная консерватория им. в.сараджишвили, акции протеста, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, тбилисская государственная консерватория им. в.сараджишвили, акции протеста, видео
У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео
15:59 27.09.2023 (обновлено: 16:08 27.09.2023)
У здания тбилисской консерватории прошла акция протеста, организованная с помощью соцсетей среди представителей общественности. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия.
Причиной митинга стало решение министра культуры Грузии, согласно которому были отменены выборы ректора консерватории, назначенные на 10 октября. Представители общественности требуют пересмотра этого решения.