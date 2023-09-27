https://sputnik-georgia.ru/20230927/u-konservatorii-gruzii-proshla-aktsiya-protesta-protiv-resheniya-minkultury---video-282723080.html

У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео

У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео

У здания тбилисской консерватории прошла акция протеста, организованная с помощью соцсетей среди представителей общественности. Подробнее – смотрите в видео... 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T15:59+0400

2023-09-27T15:59+0400

2023-09-27T16:08+0400

видео-новости из грузии

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мультимедиа

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

тбилисская государственная консерватория им. в.сараджишвили

акции протеста

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Причиной митинга стало решение министра культуры Грузии, согласно которому были отменены выборы ректора консерватории, назначенные на 10 октября. Представители общественности требуют пересмотра этого решения.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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