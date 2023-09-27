https://sputnik-georgia.ru/20230927/zvezdopad-drakonidy-2023-kogda-nablyudat-yarkiy-meteornyy-potok-282728016.html

Звездопад Дракониды 2023: когда наблюдать яркий метеорный поток?

Звездопад Дракониды 2023: когда наблюдать яркий метеорный поток?

Звездопад Дракониды – это яркий осенний метеорный поток, который подарит землянам в октябре незабываемое зрелище 27.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-27T19:02+0400

2023-09-27T19:02+0400

2023-09-27T19:02+0400

справки

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Когда наблюдать звездопад Дракониды, чтобы не пропустить яркий метеорный поток, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Яркий метеорный поток (звездопад Дракониды) ежегодно жители Земли могут наблюдать в первой декаде октября. На пике активности звездопад Дракониды подарит до 15 ярких метеоров в час. Наблюдать медленные, красноватые метеоры можно из любой точки нашей планеты, хотя более красочное зрелище увидят жители Северного полушария. Условия наблюдения звездопада Дракониды при наличии ясной погоды в 2023 году благоприятны. Желающим наблюдать звездопад Дракониды и загадать желание на "падающую звезду", специалисты советуют найти место на возвышенности подальше от городских огней и смотреть пристально вверх, пока глаза не привыкнут к темноте. Дракониды назвали в честь созвездия Дракона, где расположен радиант яркого метеорного потока. Метеорный поток Дракониды породила периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900-м. Комета делает вокруг Солнца полный оборот за 6,6 года. Обычно метеорный поток Дракониды не активен, но когда комета подходит к небесному светилу, случаются всплески – от 20 до 500 метеоров в час. В этот период, когда хвост небесной гостьи оказывается относительно недалеко от нашей планеты, в небе можно наблюдать короткие, но очень интенсивные звездные дожди. В последний раз такой дождь наблюдался в 1998-м – недолгая активность метеорного потока Дракониды достигала аж 700 метеоров в час. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки