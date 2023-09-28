https://sputnik-georgia.ru/20230928/dollar--vse-ssha-gotovyatsya-likvidirovat-svoy-dolg-282766439.html

Доллар – все: США готовятся ликвидировать свой долг

Доллар – все: США готовятся ликвидировать свой долг

Директор Европейского Центробанка фактически предсказывает конец гегемонии доллара в качестве мировой резервной валюты 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T22:52+0400

2023-09-28T22:52+0400

2023-09-28T22:52+0400

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Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман и известный журналист Питер Кой обсуждают на страницах New York Times, когда все накроется медным тазом, пишет колумнист РИА Новости.У медного таза много синонимов: "рецессия", "замедление экономики", "отрицательный рост". Но речь, по сути, идет о кризисе, далеко превосходящем по масштабам Великую депрессию.Кой уверен, что пушной зверек подкрадется к американской экономике в конце этого года или в начале следующего. Здесь с ним, кстати, солидарны и топовые инвесторы, и простые американцы. В то же время Кругман надеется, что самого страшного удастся избежать и произойдет, так сказать, "мягкая посадка" - обвал, но контролируемый.Однако оба собеседника отмечают, что в истории США последовательное повышение ставки ФРС на протяжении нескольких кварталов всегда приводило к кризисам, а нынешнее повышение побило все рекорды по продолжительности, причем так и не снизило инфляцию до заветных 2%.Как только в инфополе появляются заявления о том, что все будет хорошо, толковые инвесторы начинают уходить в кеш, понимая, что все будет наоборот. И Кой, и Кругман обращают внимание читателей на то, что ФРС накануне каждого кризиса официально объявляет, что никаких признаков кризиса нет. То есть лжет.Казалось бы, что нам Гекуба? Возможно, даже неплохо, если американцы отвлекутся на экономические пертурбации у себя дома и перестанут мутить воду за рубежом. Проблема в том, что каждый раз Штаты из их кризисов вытаскивало все человечество.Каждые 7-10 лет повторялась одна и та же история. Кризис в США снижает цены на ресурсы и активы по всему миру. Перепуганные инвесторы выходят в кеш - то бишь в доллар. Американская валюта укрепляется, американские акции отскакивают, американские пенсионеры едут в круиз. Остальные народы, кряхтя, переживают падение своей валюты, новый виток инфляции, разорение бизнесов, а тамошние пенсионеры бредут шариться по помойкам.Да, это был налог, но налог на развитие. Сейчас никакого экономического смысла в том, чтобы спасать США, не осталось.Конец этой аферы очевиден: "дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить". Китай не будет спасать США от рецессии, как раньше, - признал очевидное Wall Street Journal. "Нет, мировые центробанки на этот раз нас не спасут", - подтверждает известный трейдер.Выходит, на этот раз рецессия не укрепит, а ослабит американский доллар. Ну и что с ним тогда делать?И тут с интереснейшим инсайдом выступает европейское издание Politico. "К какому (непечатное ругательство) готовится Кристин Лагард?" - так называется эта публикация.Журналисты умудрились добыть информацию с самого закрытого в мире собрания председателей центробанков. Оно проходит каждый август в городке Джексон-Хоул, штат Вайоминг. В Politico связали это выступление с апрельским заявлением Лагард. Тогда председатель ЕЦБ прозрачно намекнула на закат Бреттон-Вудской системы и неизбежный упадок доллара. Отметив растущее значение юаня и рупии, она подчеркнула, что "статус международной резервной валюты больше нельзя воспринимать как должное".Это действительно довольно сильные выражения для председателя Европейского центробанка, чья должность предполагает вселять спокойствие в инвесторов и гасить панику на рынках еще до ее возникновения."Полагаю, она готовится к чему-то, к каким-то большим изменениям в трейдинге и инвестициях", - комментирует для Politico высказывание Лагард инвестор Джей Ньюман. "Она в чисто французской манере намекает на возможную ситуацию, когда евро захватит глобальное лидерство, которого у него никогда не было", - волнуется трейдер Пауль Подольски. Пока что это лидерство принадлежит доллару. Но Лагард полагает, что это ненадолго.При этом Кристин Лагард отнюдь не является европейской партизанкой, тайно борющейся с американскими финансовыми элитами. Таким бунтовщиком был скорее ее соотечественник Доминик Стросс-Кан. В 2011 году он сказал, что Вашингтонский консенсус вреден для мировой экономики. Месяца не прошло, как его арестовали в Нью-Йорке по комичному обвинению в проделках с чернокожей горничной, опозорили на весь свет и "ушли" с поста главы МВФ.Сменила его тогда на посту директора МВФ именно Кристин Лагард - провинциальная француженка, полжизни проработавшая в США. Затем те же заботливо взрастившие ее американские финансовые элиты продвинули ее на пост директора Европейского центробанка.Фактически она предсказывает конец гегемонии доллара в качестве мировой резервной валюты. Но если она делает это с ведома своих американских покровителей, то не является ли это их сценарием выхода из неизбежной рецессии? Уронив доллар, они одновременно обесценят и гигантские долги США: кому я должен, всем прощаю.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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