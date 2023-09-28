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Грузия открыла двери для Китая
Грузия открыла двери для Китая
Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Как заявляют в правительстве страны, это сделано, чтобы привлечь в Грузию больше китайских туристов 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T17:05+0400
2023-09-28T17:05+0400
2023-09-28T17:10+0400
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Грузия и Китай в последнее время активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Также в Тбилиси заинтересованы в привлечении большего числа визитеров и туристов из Китая. По этой причине грузинское руководство приняло решение ввести безвизовый режим с Китаем. Как это отразится на будущих экономических показателях и росте количества туристов – покажет будущее.
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мультимедиа, китай, грузия, экономика, туризм в грузии, туризм
мультимедиа, китай, грузия, экономика, туризм в грузии, туризм
Грузия открыла двери для Китая
17:05 28.09.2023 (обновлено: 17:10 28.09.2023)
Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Как заявляют в правительстве страны, это сделано, чтобы привлечь в Грузию больше китайских туристов
Грузия и Китай в последнее время активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Также в Тбилиси заинтересованы в привлечении большего числа визитеров и туристов из Китая. По этой причине грузинское руководство приняло решение ввести безвизовый режим с Китаем. Как это отразится на будущих экономических показателях и росте количества туристов – покажет будущее.