https://sputnik-georgia.ru/20230928/gruziya-otkryla-dveri-dlya-kitaya-282761040.html

Грузия открыла двери для Китая

Грузия открыла двери для Китая

Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Как заявляют в правительстве страны, это сделано, чтобы привлечь в Грузию больше китайских туристов 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T17:05+0400

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Грузия и Китай в последнее время активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Также в Тбилиси заинтересованы в привлечении большего числа визитеров и туристов из Китая. По этой причине грузинское руководство приняло решение ввести безвизовый режим с Китаем. Как это отразится на будущих экономических показателях и росте количества туристов – покажет будущее.

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