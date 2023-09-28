https://sputnik-georgia.ru/20230928/indeks-konkurentnosposobnosti-poschitayut-dlya-gruzii-282769456.html

Индекс конкурентоспособности посчитают для Грузии

Индекс конкурентоспособности посчитают для Грузии

В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T21:35+0400

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экономика

грузия

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натия турнава

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), который составляет Индекс конкурентоспособности, оценит в новом рейтинге и Грузию, сообщается на сайте Нацбанка. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителем IMD Артуро Бри. На встрече ознакомительного характера были обсуждены перспективы будущего сотрудничества и возможности, которые приведут к включению Грузии в Индекс мировой конкурентоспособности. В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой. По словам Турнава, желание института сотрудничать с Грузией обусловлено открытостью и прозрачностью финансовой системы, исправным и устойчивым функционированием Национального банка и страны в целом. Как было отмечено на встрече, интерес института к Грузии вызван правильным позиционированием страны на международной арене и занятием лидирующих позиций в других авторитетных рейтингах. Международный институт управленческого развития (IMD) был основан 75 лет назад. С 1989 года он ежегодно публикует "Индекс мировой конкурентоспособности". Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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