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Индекс конкурентоспособности посчитают для Грузии
Индекс конкурентоспособности посчитают для Грузии
В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T21:35+0400
2023-09-28T21:35+0400
2023-09-28T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), который составляет Индекс конкурентоспособности, оценит в новом рейтинге и Грузию, сообщается на сайте Нацбанка. И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителем IMD Артуро Бри. На встрече ознакомительного характера были обсуждены перспективы будущего сотрудничества и возможности, которые приведут к включению Грузии в Индекс мировой конкурентоспособности. В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой. По словам Турнава, желание института сотрудничать с Грузией обусловлено открытостью и прозрачностью финансовой системы, исправным и устойчивым функционированием Национального банка и страны в целом. Как было отмечено на встрече, интерес института к Грузии вызван правильным позиционированием страны на международной арене и занятием лидирующих позиций в других авторитетных рейтингах. Международный институт управленческого развития (IMD) был основан 75 лет назад. С 1989 года он ежегодно публикует "Индекс мировой конкурентоспособности". Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, рейтинг
экономика, грузия, новости, натия турнава, рейтинг
Индекс конкурентоспособности посчитают для Грузии
21:35 28.09.2023 (обновлено: 22:29 28.09.2023)
В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), который составляет Индекс конкурентоспособности, оценит в новом рейтинге и Грузию, сообщается на сайте Нацбанка.
И. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с представителем IMD Артуро Бри. На встрече ознакомительного характера были обсуждены перспективы будущего сотрудничества и возможности, которые приведут к включению Грузии в Индекс мировой конкурентоспособности.
"Стоит приветствовать, что такая авторитетная международная организация как IMD, заинтересовалась сотрудничеством с нами. Мы будем рады, если Грузию, наряду с другими авторитетными рейтингами, оценят и по "Индексу мировой конкурентоспособности", - заявила Турнава.
В новом рейтинге Грузия будет оцениваться в соответствии с инфраструктурной, институциональной и экономической средой.
По словам Турнава, желание института сотрудничать с Грузией обусловлено открытостью и прозрачностью финансовой системы, исправным и устойчивым функционированием Национального банка и страны в целом.
Как было отмечено на встрече, интерес института к Грузии вызван правильным позиционированием страны на международной арене и занятием лидирующих позиций в других авторитетных рейтингах.
Международный институт управленческого развития (IMD) был основан 75 лет назад. С 1989 года он ежегодно публикует "Индекс мировой конкурентоспособности". Он охватывает 63 страны, анализируя их конкурентоспособность по примерно 260 критериям. Исследование оценивает способность государства к созданию конкурентной среды и благоприятных условий для ведения бизнеса.