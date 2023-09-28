https://sputnik-georgia.ru/20230928/ischenko-o-natsistakh-u-vlasti-v-kanade-vstuplenii-moldovy-v-es-i-lvovskoy-oblasti-282738655.html

Ищенко о нацистах у власти в Канаде, вступлении Молдовы в ЕС и Львовской области

Ищенко о нацистах у власти в Канаде, вступлении Молдовы в ЕС и Львовской области

В правительстве Канады украинские нацисты занимают очень серьезные политические позиции, поэтому в том, что в парламенте страны рукоплескали ветерану дивизии... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T10:55+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя новый международный скандал с участием Зеленского. Почему США настаивают над полным контролем над силовыми структурами Украины и есть ли у Зеленского возможность сопротивляться? Вступит ли Украина в состав России целиком и почему Запад спешно готовит Киев к капитуляции? Об этом и не только смотрите подробнее в полной версии видео.

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