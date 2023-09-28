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Ищенко о нацистах у власти в Канаде, вступлении Молдовы в ЕС и Львовской области
Ищенко о нацистах у власти в Канаде, вступлении Молдовы в ЕС и Львовской области
В правительстве Канады украинские нацисты занимают очень серьезные политические позиции, поэтому в том, что в парламенте страны рукоплескали ветерану дивизии... 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T10:55+0400
2023-09-28T10:55+0400
2023-09-28T10:55+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя новый международный скандал с участием Зеленского. Почему США настаивают над полным контролем над силовыми структурами Украины и есть ли у Зеленского возможность сопротивляться? Вступит ли Украина в состав России целиком и почему Запад спешно готовит Киев к капитуляции? Об этом и не только смотрите подробнее в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, канада, украина, молдова, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, канада, украина, молдова, видео
Ищенко о нацистах у власти в Канаде, вступлении Молдовы в ЕС и Львовской области
В правительстве Канады украинские нацисты занимают очень серьезные политические позиции, поэтому в том, что в парламенте страны рукоплескали ветерану дивизии СС "Галичина", нет ничего удивительного
Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко, комментируя новый международный скандал с участием Зеленского.
Почему США настаивают над полным контролем над силовыми структурами Украины и есть ли у Зеленского возможность сопротивляться? Вступит ли Украина в состав России целиком и почему Запад спешно готовит Киев к капитуляции?
Об этом и не только смотрите подробнее в полной версии видео.