https://sputnik-georgia.ru/20230928/kak-dat-dopolnitelnyy-zaryad-ekonomike-gruzii--tema-vstrechi-glavy-natsbanka-s-biznesom-282734249.html

Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом

Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом

У банковского сектора и Национального банка Грузии намечены интересные планы дальнейшего развития, заявила глава регулятора 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T07:00+0400

2023-09-28T07:00+0400

2023-09-28T07:37+0400

экономика

грузия

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тбилиси

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Текущую ситуацию в банковском секторе Грузии и будущие планы, которые дадут дополнительный стимул экономике страны и населению в плане увеличения доступа к финансам, обсудила в ходе рабочей встречи и. о. обязанности президента Национального банка Натии Турнава с представителями коммерческих банков и Бизнес-ассоциации Грузии, говорится в сообщении на сайте регулятора. Экономика Грузии продолжает стремительно расти. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система Грузии была, есть и будет верна международным санкциям. Как сообщил замгендиректора TBC Bank Георгий Тхелидзе, на встрече было обсуждено около шести проектов. Как заявил президент Бизнес-ассоциации Сосо Пхакадзе, в БАГ объединено 75% экономики Грузии – почти все отрасли экономики страны. Пхакадзе выразил уверенность, что взгляды и мнения, которые Ассоциация озвучила на встрече в Нацбанке, послужат двум вещам: положительно повлияют на снижение процентных ставок, что является очень большой проблемой для бизнеса, и помогут росту ликвидности, то есть появлению больше денежных ресурсов на рынке. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии