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Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом
Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом
У банковского сектора и Национального банка Грузии намечены интересные планы дальнейшего развития, заявила глава регулятора 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T07:00+0400
2023-09-28T07:00+0400
2023-09-28T07:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Текущую ситуацию в банковском секторе Грузии и будущие планы, которые дадут дополнительный стимул экономике страны и населению в плане увеличения доступа к финансам, обсудила в ходе рабочей встречи и. о. обязанности президента Национального банка Натии Турнава с представителями коммерческих банков и Бизнес-ассоциации Грузии, говорится в сообщении на сайте регулятора. Экономика Грузии продолжает стремительно расти. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система Грузии была, есть и будет верна международным санкциям. Как сообщил замгендиректора TBC Bank Георгий Тхелидзе, на встрече было обсуждено около шести проектов. Как заявил президент Бизнес-ассоциации Сосо Пхакадзе, в БАГ объединено 75% экономики Грузии – почти все отрасли экономики страны. Пхакадзе выразил уверенность, что взгляды и мнения, которые Ассоциация озвучила на встрече в Нацбанке, послужат двум вещам: положительно повлияют на снижение процентных ставок, что является очень большой проблемой для бизнеса, и помогут росту ликвидности, то есть появлению больше денежных ресурсов на рынке. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии
Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом
07:00 28.09.2023 (обновлено: 07:37 28.09.2023)
У банковского сектора и Национального банка Грузии намечены интересные планы дальнейшего развития, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Текущую ситуацию в банковском секторе Грузии и будущие планы, которые дадут дополнительный стимул экономике страны и населению в плане увеличения доступа к финансам, обсудила в ходе рабочей встречи и. о. обязанности президента Национального банка Натии Турнава с представителями коммерческих банков и Бизнес-ассоциации Грузии, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Экономика Грузии продолжает стремительно расти. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%.
"Мы рассматриваем вопросы, заданные банками о том, как дать дополнительный заряд экономике. У нас есть общая цель, чтобы экономика вновь быстро росла и банки смогли вкладывать больше ресурсов. Это очень интересные инициативы, которые будут внедрены в банковском секторе. Разумеется, под нашим надзором и с учетом всех рисков", – заявила Турнава.
На встрече еще раз было подчеркнуто, что финансовая система Грузии была, есть и будет верна международным санкциям.
"Банковский сектор и Национальный банк сегодня, как всегда, очень тесно сотрудничают, у нас общее видение и общая цель. Банковский сектор и Национальный банк привержены нашим международным обязательствам. У нас очень интересные планы дальнейшего развития", – сказала Турнава.
Как сообщил замгендиректора TBC Bank Георгий Тхелидзе, на встрече было обсуждено около шести проектов.
"Мы думаем, что в ближайшие две недели придем к согласию по определенным новшествам, которые затем представим рынку", – сказал Тхелидзе.
Как заявил президент Бизнес-ассоциации Сосо Пхакадзе, в БАГ объединено 75% экономики Грузии – почти все отрасли экономики страны.
"Конечно, мы часто общаемся с таким регулятором, как Национальный банк Грузии. Это служит развитию страны, бизнеса и укреплению экономики. Наша задача – еще большее укрепление банковско-финансовой системы, которая является сильной и выдающейся в регионе", – заявил Пхакадзе.
Пхакадзе выразил уверенность, что взгляды и мнения, которые Ассоциация озвучила на встрече в Нацбанке, послужат двум вещам: положительно повлияют на снижение процентных ставок, что является очень большой проблемой для бизнеса, и помогут росту ликвидности, то есть появлению больше денежных ресурсов на рынке.
"В целом развитие экономики является обязательным условием благополучия каждого из нас. Если мы хотим иметь сильную страну, у нас должна быть сильная экономика. Сильную экономику должен создавать бизнес. Это наша конечная цель, чтобы мы все вместе достигли ее", – отметил Пхакадзе.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.