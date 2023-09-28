https://sputnik-georgia.ru/20230928/khvicha-snova-v-igre----kvaratskheliya-protaranil-vorota-udineze--i-stal-avtorom-assista-282735379.html

Хвича снова в игре - Кварацхелия протаранил ворота "Удинезе" и стал автором ассиста

Хвича снова в игре - Кварацхелия протаранил ворота "Удинезе" и стал автором ассиста

До этого Кварацхелия забил лишь 19 марта 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T00:44+0400

2023-09-28T00:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Безголевая серия грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия, которая длилась шесть месяцев и 9 дней, наконец-то завершилась - вингер забил гол в ворота "Удинезе", а также стал автором красивого ассиста. Полгода Кварацхелия не мог забить гол. В последний раз Хвича забил 19 марта в ворота "Торино" в чемпионате Италии. Причем сделал он это с 11-метрового. Скептики заговорили о кризисе в карьере футболиста. Матч против "Удинезе" Квара начал более чем активно. Сразу стало ясно, что без гола этим вечером поле он покидать не собирается. Грузинский футболист мог отличиться дважды еще в первые 45 минут, но оба раза ворота соперника спасла перекладина. Но даже в первом тайме гол "Наполи" не обошелся без участия грузина. Квара заработал команде пенальти, который реализовал Петр Зелински. А вот во втором тайме Кварацхелия забил сам. Сделал он это на 74-й минуте. Уже спустя 8 минут Хвича точным пасом вывел на ударную точку Диего Симеоне - 4:1. После матча шестого тура "Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице с 11 очками. Следующий матч подопечные Руди Гарсия проведут 30 сентября против "Лечче".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи"