https://sputnik-georgia.ru/20230928/kontsert-bruno-marsa-v-tbilisi--gorodskie-avtobusy-budut-rabotat-dolshe-obychnogo-282727683.html

Концерт Бруно Марса в Тбилиси – городские автобусы будут работать дольше обычного

Концерт Бруно Марса в Тбилиси – городские автобусы будут работать дольше обычного

Концерт Бруно Марса состоится на стадионе "Динамо Арена" 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T07:30+0400

2023-09-28T07:30+0400

2023-09-28T07:30+0400

грузия

новости

общество

бруно марс

каха каладзе

динамо арена

тбилиси

тбилисоба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/08/278379486_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_61e7bc74d46bc58ef8883fd73331feb0.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Время движения городских автобусов в Тбилиси будет продлено 1 октября в связи с концертом мировой поп-звезды Бруно Марса и празднованием Тбилисоба, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в рамках правительственной программы Starring Georgia, предусматривающей проведение концертов звезд мирового масштаба. На этот же день выпало празднование дня города Тбилисоба, праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера. По его словам, это автобусы N306, 308, 311, 315, 320, 327, 381, 384, 386. Общественный транспорт с 20:00 и до окончания продленного рабочего времени будет курсировать по расписанию. Культурные и развлекательные мероприятия по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2023" пройдут в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани 30 сентября и 1 октября с 12 до 22:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, бруно марс, каха каладзе, динамо арена, тбилиси, тбилисоба