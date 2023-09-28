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Концерт Бруно Марса в Тбилиси – городские автобусы будут работать дольше обычного
Концерт Бруно Марса в Тбилиси – городские автобусы будут работать дольше обычного
Концерт Бруно Марса состоится на стадионе "Динамо Арена" 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T07:30+0400
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бруно марс
каха каладзе
динамо арена
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Время движения городских автобусов в Тбилиси будет продлено 1 октября в связи с концертом мировой поп-звезды Бруно Марса и празднованием Тбилисоба, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в рамках правительственной программы Starring Georgia, предусматривающей проведение концертов звезд мирового масштаба. На этот же день выпало празднование дня города Тбилисоба, праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера. По его словам, это автобусы N306, 308, 311, 315, 320, 327, 381, 384, 386. Общественный транспорт с 20:00 и до окончания продленного рабочего времени будет курсировать по расписанию. Культурные и развлекательные мероприятия по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2023" пройдут в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани 30 сентября и 1 октября с 12 до 22:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, бруно марс, каха каладзе, динамо арена, тбилиси, тбилисоба
грузия, новости, общество, бруно марс, каха каладзе, динамо арена, тбилиси, тбилисоба

Концерт Бруно Марса в Тбилиси – городские автобусы будут работать дольше обычного

07:30 28.09.2023
© AP Photo / Chris PizzelloБруно Марс
Бруно Марс - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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Концерт Бруно Марса состоится на стадионе "Динамо Арена"
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Время движения городских автобусов в Тбилиси будет продлено 1 октября в связи с концертом мировой поп-звезды Бруно Марса и празднованием Тбилисоба, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в рамках правительственной программы Starring Georgia, предусматривающей проведение концертов звезд мирового масштаба. На этот же день выпало празднование дня города Тбилисоба, праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера.

"Мы приняли решение продлить время движения автобусов по конкретным маршрутам до 02:00 в ночь концерта. Важно помочь гражданам, пришедшим на концерт, вернуться домой вовремя", – сказал Каладзе.

По его словам, это автобусы N306, 308, 311, 315, 320, 327, 381, 384, 386. Общественный транспорт с 20:00 и до окончания продленного рабочего времени будет курсировать по расписанию.
Культурные и развлекательные мероприятия по случаю празднования дня города "Тбилисоба 2023" пройдут в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани 30 сентября и 1 октября с 12 до 22:00.
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