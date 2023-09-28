https://sputnik-georgia.ru/20230928/mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-kheshteg-otmeninatsistskuyukanadu-282752892.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Журналисты "России сегодня" призывают присоединиться к акции всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T14:49+0400

2023-09-28T14:49+0400

2023-09-28T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседании канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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