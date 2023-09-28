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Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Журналисты "России сегодня" призывают присоединиться к акции всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T14:49+0400
2023-09-28T14:49+0400
2023-09-28T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседании канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, владимир зеленский, дмитрий песков, россия сегодня, канада
в мире, россия, новости, владимир зеленский, дмитрий песков, россия сегодня, канада
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
14:49 28.09.2023 (обновлено: 15:07 28.09.2023)
Журналисты "России сегодня" призывают присоединиться к акции всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.
"Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм – он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий – то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", – заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.
На заседании канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.
В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего
в парламенте страны.