https://sputnik-georgia.ru/20230928/moschnyy-vzryv-na-sklade-v-tashkente---poslednie-dannye-282738060.html

Мощный взрыв на складе в Ташкенте - последние данные

Мощный взрыв на складе в Ташкенте - последние данные

Тушение пожара, возникшего после взрыва, продолжается до сих пор 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T10:45+0400

2023-09-28T10:45+0400

2023-09-28T10:58+0400

в мире

новости

происшествия

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282738951_0:152:2898:1782_1920x0_80_0_0_32820c99db78205289fea6ede8010cac.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Cильный взрыв и последующий пожар на одном из складов в Ташкенте произошел в ночь на четверг, по последним данным, пострадали 163 человека, погиб подросток, сообщает Sputnik Узбекистан. Инциденте произошел в 2.43 (01.43 тбс) на промышленном складе компании "Интер Логистик", расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили.В настоящее время продолжается тушение пожара после взрыва, ведется очистка прилегающей территории. По данным МЧС Узбекистана, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов, в 5.02 (4.02 тбс) пожар был локализован.На месте и в окрестностях взрыва пожарные продолжают полную ликвидацию возгорания, коммунальные службы ведут очистку территории от последствий взрыва. Им в помощь привлечены военные, национальная гвардия.Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данным МЧС, 24 пострадавших госпитализированы, остальным 138 была оказана амбулаторная медицинская помощь, они отправлены домой.Отмечается, что взрыв в столице Узбекистана не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент"Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ташкент

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, ташкент, узбекистан