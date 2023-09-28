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МВФ положительно оценил расширение БРИКС

МВФ положительно оценил расширение БРИКС

МВФ предостерегает об издержках фрагментации, но приветствует совместное преодоление странами проблем, заявила представитель фонда 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР). Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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