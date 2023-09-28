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МВФ положительно оценил расширение БРИКС
МВФ положительно оценил расширение БРИКС
МВФ предостерегает об издержках фрагментации, но приветствует совместное преодоление странами проблем, заявила представитель фонда 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. "Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР). Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, мвф, брикс, индия, китай, бразилия, россия
МВФ положительно оценил расширение БРИКС
МВФ предостерегает об издержках фрагментации, но приветствует совместное преодоление странами проблем, заявила представитель фонда
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует расширение БРИКС и международную кооперацию, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Улучшенная и расширенная международная кооперация… в том числе, например, БРИКС, является тем, что мы приветствуем и поощряем, пока они нацелены на снижение рыночной фрагментации, рост торговли, сокращение затрат на инвестиции", - ответила она на вопрос РИА Новости
, комментируя позицию МВФ относительно расширения БРИКС и роста заинтересованности государств в мире к привлечению финансирования через Новый Банк Развития (НБР).
Козак добавила, что МВФ со своей стороны стремится избежать фрагментации глобальной экономики.
"Так что мы предостерегаем об издержках фрагментации, но конечно приветствуем совместное преодоление странами проблем и поиск решений, которые помогают глобальной экономике", - резюмировала представитель МВФ.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.