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На западе Грузии убит молодой мужчина
На западе Грузии убит молодой мужчина
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T22:26+0400
2023-09-28T22:26+0400
2023-09-28T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Молодой мужчина был убит в селе Гоголетубани Чохатаурского района Гурии днем во вторник, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет. По информации "Рустави 2", полиция уже идентифицировала личность предполагаемого преступника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии, убийство
На западе Грузии убит молодой мужчина
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Молодой мужчина был убит в селе Гоголетубани Чохатаурского района Гурии днем во вторник, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет.
По информации "Рустави 2", полиция уже идентифицировала личность предполагаемого преступника.