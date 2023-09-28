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https://sputnik-georgia.ru/20230928/na-zapade-gruzii-ubit-molodoy-muzhchina-282770112.html
На западе Грузии убит молодой мужчина
На западе Грузии убит молодой мужчина
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T22:26+0400
2023-09-28T22:26+0400
грузия
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происшествия
гурия
мвд грузии
убийство
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Молодой мужчина был убит в селе Гоголетубани Чохатаурского района Гурии днем во вторник, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет. По информации "Рустави 2", полиция уже идентифицировала личность предполагаемого преступника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии, убийство

На западе Грузии убит молодой мужчина

22:26 28.09.2023
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Молодой мужчина был убит в селе Гоголетубани Чохатаурского района Гурии днем во вторник, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет.
По информации "Рустави 2", полиция уже идентифицировала личность предполагаемого преступника.
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