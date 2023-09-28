https://sputnik-georgia.ru/20230928/na-zapade-gruzii-ubit-molodoy-muzhchina-282770112.html

На западе Грузии убит молодой мужчина

На западе Грузии убит молодой мужчина

Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Молодой мужчина был убит в селе Гоголетубани Чохатаурского района Гурии днем во вторник, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации МВД, следствие ведется по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от семи до 15 лет. По информации "Рустави 2", полиция уже идентифицировала личность предполагаемого преступника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

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грузия, новости, происшествия, гурия, мвд грузии, убийство