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Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт
Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт
СГБ Грузии ранее заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T10:26+0400
2023-09-28T10:26+0400
2023-09-28T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Людям в Грузии не нужны войны и революция, им нужны чувство стабильности и мир, заявил грузинский эксперт Гия Мургулия в эфире телекомпании "Имеди".Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов.По его словам, в грузинской оппозиции есть очень эмоциональные люди, которые зачастую принимают желаемое за действительное. "Я просто поражен, как из года в год повторяется одна и та же риторика. Говорят о том, что эта власть должна завершиться, что этот вопрос решится за несколько месяцев, а нашему народу надоело смотреть на стольких "лидеров"... Никто не последует за человеком, который гарантировано обречен на поражение", – сказал эксперт.Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста, заявил, что "вся система пошла по швам". По его словам, не будет ни одного шага назад, и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе."Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители.И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, сербия, михаил саакашвили, гия мургулия, георгий вашадзе, грузинский легион, сгб, революция роз
грузия, политика, новости, украина, сербия, михаил саакашвили, гия мургулия, георгий вашадзе, грузинский легион, сгб, революция роз
Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт
10:26 28.09.2023 (обновлено: 10:47 28.09.2023)
СГБ Грузии ранее заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Людям в Грузии не нужны войны и революция, им нужны чувство стабильности и мир, заявил грузинский эксперт Гия Мургулия в эфире телекомпании "Имеди".
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов.
"Есть два слова: эволюция и революция. Мы очень хорошо знаем, что приносят революции, и никто не мечтает о таких событиях, честно говоря. Наша реальная мечта должна быть эволюционной, то есть естественное развитие общества", – сказал Мургулия.
По его словам, в грузинской оппозиции есть очень эмоциональные люди, которые зачастую принимают желаемое за действительное.
"Я просто поражен, как из года в год повторяется одна и та же риторика. Говорят о том, что эта власть должна завершиться, что этот вопрос решится за несколько месяцев, а нашему народу надоело смотреть на стольких "лидеров"... Никто не последует за человеком, который гарантировано обречен на поражение", – сказал эксперт.
Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста, заявил, что "вся система пошла по швам". По его словам, не будет ни одного шага назад, и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе.
Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители.
И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.