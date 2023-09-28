https://sputnik-georgia.ru/20230928/narodu-gruzii-nuzhna-ne-revolyutsiya-a-stabilnost---ekspert-282737374.html

Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт

Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт

СГБ Грузии ранее заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T10:26+0400

2023-09-28T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Людям в Грузии не нужны войны и революция, им нужны чувство стабильности и мир, заявил грузинский эксперт Гия Мургулия в эфире телекомпании "Имеди".Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов.По его словам, в грузинской оппозиции есть очень эмоциональные люди, которые зачастую принимают желаемое за действительное. "Я просто поражен, как из года в год повторяется одна и та же риторика. Говорят о том, что эта власть должна завершиться, что этот вопрос решится за несколько месяцев, а нашему народу надоело смотреть на стольких "лидеров"... Никто не последует за человеком, который гарантировано обречен на поражение", – сказал эксперт.Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста, заявил, что "вся система пошла по швам". По его словам, не будет ни одного шага назад, и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе."Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители.И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, сербия, михаил саакашвили, гия мургулия, георгий вашадзе, грузинский легион, сгб, революция роз