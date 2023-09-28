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https://sputnik-georgia.ru/20230928/preparat-dlya-lecheniya-raka-s-pomoschyu-sveta-nachali-vypuskat-v-moskve-282745427.html
Препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве
Препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве
На ранних стадиях онкозаболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, запланирован выпуск до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Данная разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов, сообщил мэр, отметив, что благодаря плану выпускать до 40 тысяч флаконов в год, будет закрыта потребность фотодинамической терапии в России, отметил мэр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, в мире, москва, сергей собянин
россия, новости, в мире, москва, сергей собянин

Препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве

12:57 28.09.2023 (обновлено: 13:02 28.09.2023)
© Miscow City HallВ Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света
В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2023
© Miscow City Hall
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На ранних стадиях онкозаболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, запланирован выпуск до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается", – заявил он.

Данная разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов, сообщил мэр, отметив, что благодаря плану выпускать до 40 тысяч флаконов в год, будет закрыта потребность фотодинамической терапии в России, отметил мэр.
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