https://sputnik-georgia.ru/20230928/preparat-dlya-lecheniya-raka-s-pomoschyu-sveta-nachali-vypuskat-v-moskve-282745427.html

Препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве

Препарат для лечения рака с помощью света начали выпускать в Москве

На ранних стадиях онкозаболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T12:57+0400

2023-09-28T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света начали выпускать в Москве, запланирован выпуск до 40 тысяч флаконов в год, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Данная разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов, сообщил мэр, отметив, что благодаря плану выпускать до 40 тысяч флаконов в год, будет закрыта потребность фотодинамической терапии в России, отметил мэр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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