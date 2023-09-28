https://sputnik-georgia.ru/20230928/press-konferentsiya-ekonomika-bez-politiki-perspektivy-gruzino-rossiyskogo-sotrudnichestva-282727553.html

Пресс-конференция: Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества

Пресс-конференция: Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества

Пресс-конференция на тему "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T12:00+0400

2023-09-28T12:00+0400

2023-09-28T12:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

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новости

экономика

демур гиорхелидзе

анонсы

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Каковы перспективы грузино-российского сотрудничества в сфере экономики и торговли? Как долго "красные линии" в политике будут влиять на отношения двух стран? Каково место Грузии в мировой геополитике? Насколько стабильна внутриполитическая ситуация в стране? На эти и другие актуальные вопросы ответит: - профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур ГИОРХЕЛИДЗЕ. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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2023

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грузия, новости, экономика, демур гиорхелидзе, анонсы