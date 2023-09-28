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https://sputnik-georgia.ru/20230928/shkolniki-v-kutaisi-smogut-besplatno-polzovatsya-obschestvennym-transportom-282733587.html
Школьники в Кутаиси смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом
Школьники в Кутаиси смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом
Школьникам бесплатно раздадут карточки для проезда 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Ученики государственных и частных школ Кутаиси (регион Имерети) смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщает мэрия города. Горсовет уже внес соответствующее изменение в постановление от 28 апреля 2021 года. Школьникам бесплатно раздадут карточки для проезда. Пользоваться бесплатно муниципальным транспортом смогут 33 619 учеников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, кутаиси
новости, грузия, общество, кутаиси

Школьники в Кутаиси смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

09:40 28.09.2023
© photo: Sputnik / StringerГород Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили
Город Кутаиси - культурная жизнь, драматический театр им. Ладо Месхишвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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НовостиTelegram
Школьникам бесплатно раздадут карточки для проезда
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Ученики государственных и частных школ Кутаиси (регион Имерети) смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, сообщает мэрия города.
Горсовет уже внес соответствующее изменение в постановление от 28 апреля 2021 года.
Школьникам бесплатно раздадут карточки для проезда. Пользоваться бесплатно муниципальным транспортом смогут 33 619 учеников.
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