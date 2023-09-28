https://sputnik-georgia.ru/20230928/turisticheskiy-oskar-batumi-vpervye-prinimaet-masshtabnoe-meropriyatie--282751088.html
Туристический Оскар: Батуми впервые принимает масштабное мероприятие
Туристический Оскар: Батуми впервые принимает масштабное мероприятие
Уже завтра в Батуми выяснится, какие страны, города будут названы ведущими туристическими направлениями Европы 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T13:47+0400
2023-09-28T13:47+0400
2023-09-28T14:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный форум туризма проходит в Батуми за день до начала гала-церемонии награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии. В рамках мероприятия в Батуми приехали эксперты, ведущие специалисты индустрии и представители правительственных ведомств, которые рассматривают вопросы развития устойчивого туризма и инновационной маркетинговой стратегии. Мероприятием руководит министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе. После завершения мероприятия для гостей запланированы туры. Их ознакомят с регионом и богатым культурным наследием страны, ее традициями и гостеприимством. Уже завтра в Батуми выяснится, какие страны, города и компании будут названы ведущими туристическими направлениями Европы и какие из них получат престижную награду World Travel Awards. В этом году из Грузии на награду будут номинированы Батумский ботанический сад и бульвар. Конкурентами Батумского ботанического сада будут десять мест. Это ботанические сады Мадрида, Эдинбурга, Берлина, Литвы, Словении, Италии, Португалии, Хорватии и так далее. Что касается Батумского бульвара, то он номинирован наряду с такими известными местами и зданиями, как Эйфелева башня, Саграда Фамилия, Колизей, Акрополь, Букингемский дворец и так далее. Грузия будет принимать World Travel Awards впервые. На мероприятие, которое пройдет 28-29 сентября в Батуми, съедутся более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Нужно отметить, что в этом году мероприятие отмечает свой 30-летний юбилей. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, тинатин зоидзе, батумский ботанический сад
туризм, грузия, новости, батуми, аджария, тбилиси, тинатин зоидзе, батумский ботанический сад
Туристический Оскар: Батуми впервые принимает масштабное мероприятие
13:47 28.09.2023 (обновлено: 14:07 28.09.2023)
Уже завтра в Батуми выяснится, какие страны, города будут названы ведущими туристическими направлениями Европы
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Международный форум туризма проходит в Батуми за день до начала гала-церемонии награды World Travel Awards, известной как туристический Оскар, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов Аджарии.
В рамках мероприятия в Батуми приехали эксперты, ведущие специалисты индустрии и представители правительственных ведомств, которые рассматривают вопросы развития устойчивого туризма и инновационной маркетинговой стратегии. Мероприятием руководит министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.
После завершения мероприятия для гостей запланированы туры. Их ознакомят с регионом и богатым культурным наследием страны, ее традициями и гостеприимством.
Уже завтра в Батуми выяснится, какие страны, города и компании будут названы ведущими туристическими направлениями Европы и какие из них получат престижную награду World Travel Awards.
В этом году из Грузии на награду будут номинированы Батумский ботанический сад и бульвар. Конкурентами Батумского ботанического сада будут десять мест. Это ботанические сады Мадрида, Эдинбурга, Берлина, Литвы, Словении, Италии, Португалии, Хорватии и так далее.
Что касается Батумского бульвара, то он номинирован наряду с такими известными местами и зданиями, как Эйфелева башня, Саграда Фамилия, Колизей, Акрополь, Букингемский дворец и так далее.
Грузия будет принимать World Travel Awards впервые. На мероприятие, которое пройдет 28-29 сентября в Батуми, съедутся более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Нужно отметить, что в этом году мероприятие отмечает свой 30-летний юбилей.
Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.