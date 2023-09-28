https://sputnik-georgia.ru/20230928/umer-dambldor-iz-filmov-pro-garri-pottere-282765697.html

Умер "Дамблдор" из фильмов про Гарри Поттера

Умер "Дамблдор" из фильмов про Гарри Поттера

Майкл Гэмбон играл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, полюбившийся многим после роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское агентство Press Assosiation. Гэмбон также снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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