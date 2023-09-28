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Умер "Дамблдор" из фильмов про Гарри Поттера
Умер "Дамблдор" из фильмов про Гарри Поттера
Майкл Гэмбон играл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, полюбившийся многим после роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское агентство Press Assosiation. Гэмбон также снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, мировая культура
Умер "Дамблдор" из фильмов про Гарри Поттера
19:14 28.09.2023 (обновлено: 19:17 28.09.2023)
Майкл Гэмбон играл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, полюбившийся многим после роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британское агентство Press Assosiation.
"Актер, сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", – говорится в сообщении агентства.
Гэмбон также снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.