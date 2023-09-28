https://sputnik-georgia.ru/20230928/zatmeniya-zvezdopady-planety-kakie-sobytiya-podarit-nebo-v-oktyabre-2023-282751946.html

Затмения, звездопады, планеты: какие события подарит небо в октябре 2023?

Затмения, звездопады, планеты: какие события подарит небо в октябре 2023?

Октябрь 2023 года подарит яркие астрономические события – жители нашей планеты увидят на октябрьском небе звездопады, затмения и крупнейшие планеты солнечной... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T14:29+0400

2023-09-28T14:29+0400

2023-09-28T14:29+0400

справки

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Какие астрономические события подарит небо в октябре 2023 года и когда их наблюдать, читайте в Sputnik Грузия. Звездопад Дракониды Яркий метеорный поток осени, звездопад Дракониды, земляне увидят на ночном небе в начале октября. Метеорный поток с радиантом в созвездии Дракона достигнет пика активности 8-9 октября и подарит до 15 ярких метеоров в час. "Падающие звезды" метеорного потока Дракониды обычно видны из любой точки нашей планеты, но более красочное зрелище будут наблюдать из Северного полушария. Метеоры Дракониды, имеющие красноватый оттенок, падают медленно, поэтому с поверхности земли взору открывается редкое красочное явление. В 2023 году условия наблюдения звездопада Дракониды при наличии ясной погода благоприятны. Солнечное затмение В октябре небо подарит яркое астрономическое событие – солнечное затмение. Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 14 октября, образовав вокруг черного лунного диска ослепительно-яркое огненное кольцо. Это второе солнечное затмение в 2023-м – первое, гибридное (кольцеобразно-полное), земляне наблюдали 20 апреля. Общая продолжительность уникального солнечного затмения, разные фазы которого смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, а также из акваторий Атлантического и Тихого океанов, составит 5 часов 50 минут. Звездопад Ориониды В октябре ночное небо подарит землянам один из самых красивых осенних звездопадов – метеорный поток Ориониды. Радиант этого метеорного потока, который ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября, находится в созвездии Ориона. На пике активности звездопад Ориониды, который в 2023-м выпадает на 21-22 октября, подарит до 20 метеоров в час. Несмотря на малое количество "падающих звезд" в час, звездопад Ориониды считают одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. Условия наблюдения в 2023 году при наличии ясной погода благоприятны. Красивое небесное шоу увидят жители всей нашей планеты, однако свидетелями более яркого зрелища станут в Северном полушарии, где Орион лучше виден. Лунное затмение В октябре 2023 года земляне увидят еще одно интересное астрономическое событие – лунное затмение, которое закроет осенний коридор затмений. Лунное затмение 28 октября будет частным, так как Земля не сможет полностью закрыть диск своего спутника. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 1 час 17 минут. Частное лунное затмение увидят жители стран, где в это время будет ночь, в том числе в России и СНГ, исключение составят только самые восточные районы. Некоторые фазы затмения смогут наблюдать и с территорий Европы, Азии, Северной Америки, Севера и Востока Южной Америки, Африки, Австралии, Антарктиды, Арктики, Тихого, Атлантического и Индийского океана. Это второе лунное затмение в 2023-м – первое, полутеневое, произошло 5 мая. Планеты В октябре астрономы-любители смогут наблюдать в небе пять планет – Венеру, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Венера в октябре 2023 года восходит задолго до рассвета и будет видна на утреннем небе – на юго-востоке в созвездии Лев. В октябре Юпитер будет перемещаться по созвездию Овен – окольцованная планета восходит примерно через час после захода Солнца и будет видна на небе всю ночь. Планету легко найти невооруженным глазом благодаря блеску, уступающему только Венере. Уран, перемещающийся в октябре по созвездию Овен, можно увидеть на ночном небе в бинокль или телескоп над юго-восточным и южным горизонтом, левее (восточнее) яркого Юпитера. Сатурн можно наблюдать на небе всю ночь над юго-западным горизонтом в созвездии Водолей. А в небольшой телескоп астрономы-любители разглядят кольцо, спутник Титан и другие наиболее яркие спутники планеты. Увидеть Нептун в октябре можно в бинокль или телескоп на ночном небе над южным и юго-западным горизонтом в созвездии Рыбы. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки