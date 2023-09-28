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Землетрясение в Турции – очаг в ранее пострадавшей провинции Кахраманмараш

Землетрясение в Турции – очаг в ранее пострадавшей провинции Кахраманмараш

Очаг землетрясения залегал на глубине 14,37 километра 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подземные толчки зарегистрированы в 09:18 по местному времени (10:18 по тбс) в районе Эльбистан. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,37 километра. В провинции Кахраманмараш 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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