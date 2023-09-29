https://sputnik-georgia.ru/20230929/282796252.html

Маск заявил, что без него скандал с эсэсовцем Twitter подверг бы цензуре

Маск заявил, что без него скандал с эсэсовцем Twitter подверг бы цензуре

Илон Маск подтвердил, что без него Twitter подверг бы цензуре новость о чествовании украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T19:26+0400

2023-09-29T19:26+0400

2023-09-29T19:26+0400

в мире

политика

канада

илон маск

трюдо

владимир зеленский

twitter

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что история с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте не получила бы огласку, если бы он не приобрел социальную сеть Twitter."Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. MSM (mainstream media, господствующие СМИ. – Ред.) попытались это проигнорировать. Если бы ученый не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку (премьер Канады) Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее "российской дезинформацией", весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее", – написал один из пользователей соцсети Х. Под его сообщением Маск, купивший соцсеть в прошлом году, написал: "да".Ученый указал и представил доказательства того, что Хунки в действительности являлся бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Как написал Катчановски, первым на его комментарии откликнулось издание Forward, став первым западным СМИ, сообщившим о скандале, после которого история получила широкую огласку на страницах международных изданий.Премьер Канады Джастин Трюдо позднее извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского нациста, но отказался признать собственную ответственность за нее, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, канада, илон маск, трюдо, владимир зеленский, twitter, обострение ситуации вокруг украины