https://sputnik-georgia.ru/20230929/agentstvo-obsluzhivaniya-mvd-gruzii-nachalo-v-elektronnom-formate-vydavat-spravki-282782454.html

Агентство обслуживания МВД Грузии начало в электронном формате выдавать справки

Агентство обслуживания МВД Грузии начало в электронном формате выдавать справки

Для получения документов не придется ехать в ведомство 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T14:20+0400

2023-09-29T14:20+0400

2023-09-29T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии начало выдавать справки в электронном формате при помощи сайта и мобильного приложения, сообщили в пресс-служба ведомства. Лица, зарегистрированные на сайте my.sa.gov.ge или имеющие в мобильном телефоне приложение Service Agency, могут заполнить заявку на получение справки или получить готовый документ в электронном формате, для этого им не придется идти в ведомство. Кроме того, сообщается, что Агентство обслуживания начало выдавать два новых вида справок: 1) о снятии и погашении судимости, 2) справка о пересечении границы Грузии транспортным средством. В Агентстве обслуживания МВД Грузии выдается более десяти разных справок, в том числе свидетельство о правовом статусе транспортного средства, о выдаче водительских правСправки в агентстве можно перевести на английский, немецкий, русский, турецкий, итальянский, французский, испанский, греческий языки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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