https://sputnik-georgia.ru/20230929/agentstvo-obsluzhivaniya-mvd-gruzii-nachalo-v-elektronnom-formate-vydavat-spravki-282782454.html
Агентство обслуживания МВД Грузии начало в электронном формате выдавать справки
Агентство обслуживания МВД Грузии начало в электронном формате выдавать справки
Для получения документов не придется ехать в ведомство 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T14:20+0400
2023-09-29T14:20+0400
2023-09-29T14:20+0400
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агентство обслуживания мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии начало выдавать справки в электронном формате при помощи сайта и мобильного приложения, сообщили в пресс-служба ведомства. Лица, зарегистрированные на сайте my.sa.gov.ge или имеющие в мобильном телефоне приложение Service Agency, могут заполнить заявку на получение справки или получить готовый документ в электронном формате, для этого им не придется идти в ведомство. Кроме того, сообщается, что Агентство обслуживания начало выдавать два новых вида справок: 1) о снятии и погашении судимости, 2) справка о пересечении границы Грузии транспортным средством. В Агентстве обслуживания МВД Грузии выдается более десяти разных справок, в том числе свидетельство о правовом статусе транспортного средства, о выдаче водительских правСправки в агентстве можно перевести на английский, немецкий, русский, турецкий, итальянский, французский, испанский, греческий языки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, агентство обслуживания мвд грузии
новости, грузия, общество, агентство обслуживания мвд грузии
Агентство обслуживания МВД Грузии начало в электронном формате выдавать справки
Для получения документов не придется ехать в ведомство
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии начало выдавать справки в электронном формате при помощи сайта и мобильного приложения, сообщили в пресс-служба ведомства.
Лица, зарегистрированные на сайте my.sa.gov.ge или имеющие в мобильном телефоне приложение Service Agency, могут заполнить заявку на получение справки или получить готовый документ в электронном формате, для этого им не придется идти в ведомство.
"Гражданам при заполнении заявления будет отправлена ссылка в виде короткого текстового сообщения на номер телефона, с которой они смогут скачать справку", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, сообщается, что Агентство обслуживания начало выдавать два новых вида справок: 1) о снятии и погашении судимости, 2) справка о пересечении границы Грузии транспортным средством.
В Агентстве обслуживания МВД Грузии выдается более десяти разных справок, в том числе свидетельство о правовом статусе транспортного средства, о выдаче водительских прав
Справки в агентстве можно перевести на английский, немецкий, русский, турецкий, итальянский, французский, испанский, греческий языки.