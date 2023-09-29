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Дорога в высокогорный Шатили открыта для транспорта
Дорога в высокогорный Шатили открыта для транспорта
Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T10:46+0400
2023-09-29T10:46+0400
2023-09-29T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта восстановлено на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог. Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть дороги у села Гудани. Сотрудники Департамента автомобильных дорог Грузии провели очистительные работы территории, после чего удалось восстановить движение на данном участке дороги. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО. По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шатили, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, шатили, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Дорога в высокогорный Шатили открыта для транспорта
10:46 29.09.2023 (обновлено: 12:01 29.09.2023)
Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Движение всех видов автотранспорта восстановлено на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает
пресс-служба Департамента автомобильных дорог.
Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть дороги у села Гудани. Сотрудники Департамента автомобильных дорог Грузии провели очистительные работы территории, после чего удалось восстановить движение на данном участке дороги.
Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО.
По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя.