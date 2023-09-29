https://sputnik-georgia.ru/20230929/doroga-v-vysokogornyy-shatili-otkryta-dlya-transporta-282775078.html

Дорога в высокогорный Шатили открыта для транспорта

Дорога в высокогорный Шатили открыта для транспорта

Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T10:46+0400

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грузия

новости

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тбилиси

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта восстановлено на 59 км автомагистрали внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог. Движение было ограничено из-за обрушения скальной массы на проезжую часть дороги у села Гудани. Сотрудники Департамента автомобильных дорог Грузии провели очистительные работы территории, после чего удалось восстановить движение на данном участке дороги. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде. Шатили претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО. По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили проживает всего 48 человек, а в самом Шатили – 22 жителя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шатили, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители