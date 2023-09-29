https://sputnik-georgia.ru/20230929/goblin-krovavaya-tvar-v-parlamente-kanady-i-popytka-ssha-vlezt-na-kavkaz-282776811.html
Гоблин: "кровавая тварь" в парламенте Канады и попытка США влезть на Кавказ
Гоблин: "кровавая тварь" в парламенте Канады и попытка США влезть на Кавказ
"Вы прекрасно знали, кто эти люди и чем они занимались во время Второй мировой войны. Но Запад специально их спрятал, потому что хотел задействовать их для... 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T10:52+0400
2023-09-29T10:52+0400
2023-09-29T10:52+0400
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Так публицист и переводчик Дмитрий Пучков в эфире программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" прокомментировал ситуацию с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады. Он также призвал российские и иностранные архивы рассекретить все документы о злодеяниях нацистов и их приспешников во время Второй мировой войны, чтобы весь мир знал об их преступлениях и том, что многие из них не понесли никакого наказания.Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, канада, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, канада, сша, видео
Гоблин: "кровавая тварь" в парламенте Канады и попытка США влезть на Кавказ
"Вы прекрасно знали, кто эти люди и чем они занимались во время Второй мировой войны. Но Запад специально их спрятал, потому что хотел задействовать их для борьбы с коммунистами"
Так публицист и переводчик Дмитрий Пучков в эфире программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" прокомментировал ситуацию с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады.
Он также призвал российские и иностранные архивы рассекретить все документы о злодеяниях нацистов и их приспешников во время Второй мировой войны, чтобы весь мир знал об их преступлениях и том, что многие из них не понесли никакого наказания.
Подробнее смотрите в видео.