https://sputnik-georgia.ru/20230929/goblin-krovavaya-tvar-v-parlamente-kanady-i-popytka-ssha-vlezt-na-kavkaz-282776811.html

Гоблин: "кровавая тварь" в парламенте Канады и попытка США влезть на Кавказ

Гоблин: "кровавая тварь" в парламенте Канады и попытка США влезть на Кавказ

"Вы прекрасно знали, кто эти люди и чем они занимались во время Второй мировой войны. Но Запад специально их спрятал, потому что хотел задействовать их для... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T10:52+0400

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Так публицист и переводчик Дмитрий Пучков в эфире программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" прокомментировал ситуацию с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады. Он также призвал российские и иностранные архивы рассекретить все документы о злодеяниях нацистов и их приспешников во время Второй мировой войны, чтобы весь мир знал об их преступлениях и том, что многие из них не понесли никакого наказания.Подробнее смотрите в видео.

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