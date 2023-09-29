https://sputnik-georgia.ru/20230929/gruziya-ne-reshit-tranzitnye-voprosy-poka-krupnye-igroki-vrazhduyut-drug-s-drugom--analitik-282791684.html

Грузия не решит транзитные вопросы, пока крупные игроки враждуют друг с другом – аналитик

Грузия не решит транзитные вопросы, пока крупные игроки враждуют друг с другом – аналитик

США хотят вытеснить Россию из Украины, Кавказа, Средней Азии, чтобы установить там свое влияние, в том числе они выступают против международного транспортного... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T16:53+0400

2023-09-29T16:53+0400

2023-09-29T16:53+0400

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Наша страна не сможет никак повлиять на развитие этого коридора в то время, как крупные игроки враждуют друг с другом, считает профессор экономики, аналитик Демур Гиорхелидзе.Об этом он заявил в ходе пресс-конференции "Экономика без политики? Перспективы грузино-российского сотрудничества", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это путь ("Север-Юг" - ред.), который никак не приемлем для США. Для США сейчас приемлемо лишь вытеснение России с Украины, Кавказа и Средней Азии. Это и есть основная цель этого противостояния… Все идет в ключе большой игры и пока нет никаких контуров того, как это все может закончиться", - заявил Гиорхелидзе.Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год.Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

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