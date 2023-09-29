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Губернатор ввел в Нью-Йорке чрезвычайное положение из-за ливня
Губернатор ввел в Нью-Йорке чрезвычайное положение из-за ливня
В Нью-Йорке в настоящее время подтоплен ряд улиц 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T21:16+0400
2023-09-29T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. В Нью-Йорке и в ряде регионов одноименного штата введено чрезвычайное положение из-за ливня и подтоплений. Такое решение приняла губернатор Кэти Хокул."Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону", – написала Хокул в соцсети Х.В Нью-Йорке сейчас подтоплен ряд улиц.Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, нью-йорк, сша, дождь
в мире, новости, происшествия, нью-йорк, сша, дождь
Губернатор ввел в Нью-Йорке чрезвычайное положение из-за ливня
21:16 29.09.2023 (обновлено: 22:04 29.09.2023)
В Нью-Йорке в настоящее время подтоплен ряд улиц
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. В Нью-Йорке и в ряде регионов одноименного штата введено чрезвычайное положение из-за ливня и подтоплений. Такое решение приняла губернатор Кэти Хокул.
"Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону", – написала Хокул в соцсети Х.
В Нью-Йорке сейчас подтоплен ряд улиц.
Закрыт терминал аэропорта Ла-Гуардия. Приостановлено движение по ряду веток метро.