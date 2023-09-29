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Кровавые разборки на западе Грузии: погиб молодой мужчина
Кровавые разборки на западе Грузии: погиб молодой мужчина
В убийстве подозревается односельчанин жертвы, который ранее был судим за нападение на полицейского 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T10:24+0400
2023-09-29T10:24+0400
2023-09-29T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен— Sputnik. Молодой мужчина убит в одном из сел Чохатаурского района на западе Грузии, сообщает телекомпания "Имеди".По словам местных жителей, смертельные ранения ножом 23-летнему мужчине нанес односельчанин, который ранее был судим за нападение на полицейского. О мотиве преступления пока ничего не известно. Очевидцы рассказывают, что противостояние произошло после словесной перепалки. Полиции пока не удалось задержать обвиняемого. Следствие идет по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, убийство
Кровавые разборки на западе Грузии: погиб молодой мужчина
В убийстве подозревается односельчанин жертвы, который ранее был судим за нападение на полицейского
ТБИЛИСИ, 29 сен— Sputnik.
Молодой мужчина убит в одном из сел Чохатаурского района на западе Грузии, сообщает телекомпания "Имеди
".
По словам местных жителей, смертельные ранения ножом 23-летнему мужчине нанес односельчанин, который ранее был судим за нападение на полицейского.
О мотиве преступления пока ничего не известно. Очевидцы рассказывают, что противостояние произошло после словесной перепалки. Полиции пока не удалось задержать обвиняемого.
Следствие идет по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.