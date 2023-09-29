https://sputnik-georgia.ru/20230929/narodnye-primety-na-arinin-den-2023-chto-nelzya-delat-1-oktyabrya-282802101.html

Народные приметы на Аринин день 2023: что нельзя делать 1 октября?

Народные приметы на Аринин день 2023: что нельзя делать 1 октября?

Православная церковь 1 октября поминает мученицу Ариадну Промисскую, пострадавшую за веру во II веке 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T23:11+0400

2023-09-29T23:11+0400

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С народным праздником, который называют Аринин день, или Арина Шиповница, связано множество запретов и примет. О народных приметах на Аринин день и что нельзя делать 1 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Аринин день приглашать гостей, особенно людей малознакомых – это принесет в дом ссоры и скандалы. Нельзя 1 октября махать рукой вслед журавлям, улетающим на юг – по приметам можно лишиться счастья. Делиться в Аринин день секретами и тайнами нельзя – это плохая примета, сокровенное станет достоянием общественности. В Аринин день нельзя пререкаться со старшими, перечить им и говорить грубые слова – по приметам загладить свою вину перед ними будет очень сложно. Нельзя 1 октября малолетних детей оставлять без присмотра – по приметам злые силы могут завладеть детской душой. По народным приметам в Аринин день нельзя хвастаться красотой, успехами, богатством или достижениями – все это можно потерять в мгновение ока. Кардинально менять имидж (стричься, красить волосы или делать прическу) 1 октября нельзя – по приметам волосы станут тусклыми и будут выпадать. Народные приметы По народным приметам осень затянется, если в Аринин день будет тепло и сухо. Погода предстоит сухая, если подует восточный ветер, а если солнце кажется сплющенным на закате – по приметам пойдет дождь. Зима окажется снежной, если в Аринин день бурьян высокий, а если листва 1 октября с березы еще не опала – это явная примета, что снега еще долго не будет. По народным приметам погода 1 апреля будет такой же, как и в Аринин день. Материал подготовлен на основе открытых источников

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