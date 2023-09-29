https://sputnik-georgia.ru/20230929/nayden-grazhdanin-gruzii-propavshiy-v-neapole-282781936.html

Найден гражданин Грузии, пропавший в Неаполе

Найден гражданин Грузии, пропавший в Неаполе

Мужчина вышел из дома за покупками, после чего пропал без вести 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T13:56+0400

2023-09-29T13:56+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Найден гражданин Грузии Ванико Гарибашвили, пропавший без вести в Неаполе 23 сентября, сообщили родственники в соцсети. По данным соцсетей, мужчина вышел из дома за покупками и не вернулся, после чего родственники объявили его в розыск.Сообщается, что 29-летний мужчина уже находится вместе с семьей, однако о причинах пропажи не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, неаполь