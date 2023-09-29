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Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии
Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии
Международная организация по миграции помогает Грузии модернизировать отраслевые ведомства 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T17:37+0400
2023-09-29T17:37+0400
2023-09-29T17:37+0400
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международная организация по миграции
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новейшие устройства, предназначенные для считывания паспортов, будут установлены на всех таможенно-пропускных пунктах Грузии, сообщили в Службе доходов Минфина. Оснащение получили Департамент патрульной полиции МВД Грузии и Таможенный департамент Службы доходов. По словам главы Таможенного департамента Зураба Сичинава, с помощью Международной организации по миграции не единожды была оказана помощь в направлении модернизации ведомства, что является очень важным условием в процессе интегрированного управления границами и миграционного администрирования.Мероприятие состоялось в Тбилисском международном аэропорту, где присутствовали представитель европейской делегации Эвиа Котан, замминистра МВД Грузии Александре Дарахвелидзе, директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, глава Департамента международных отношений Службы доходов Самсон Уридиа и другие лица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, международная организация по миграции, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, аэропорт тбилиси
грузия, новости, общество, международная организация по миграции, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, аэропорт тбилиси
Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии
Международная организация по миграции помогает Грузии модернизировать отраслевые ведомства
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новейшие устройства, предназначенные для считывания паспортов, будут установлены на всех таможенно-пропускных пунктах Грузии, сообщили в Службе доходов Минфина.
Оснащение получили Департамент патрульной полиции МВД Грузии и Таможенный департамент Службы доходов.
По словам главы Таможенного департамента Зураба Сичинава, с помощью Международной организации по миграции не единожды была оказана помощь в направлении модернизации ведомства, что является очень важным условием в процессе интегрированного управления границами и миграционного администрирования.
"Еще раз подтверждаю, что каждая ваша новая поддержка максимально результативна, и наше совместное плодотворное сотрудничество и в будущем будет использовано как для обеспечения безопасности и соблюдения закона страны, так и для улучшения поддержки законной торговли", – заявил Сичинава.
Мероприятие состоялось в Тбилисском международном аэропорту, где присутствовали представитель европейской делегации Эвиа Котан, замминистра МВД Грузии Александре Дарахвелидзе, директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, глава Департамента международных отношений Службы доходов Самсон Уридиа и другие лица.