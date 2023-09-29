https://sputnik-georgia.ru/20230929/noveyshie-ustroystva-dlya-schityvaniya-pasportov-ustanovyat-na-tpp-gruzii-282791013.html

Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии

Новейшие устройства для считывания паспортов установят на ТПП Грузии

Международная организация по миграции помогает Грузии модернизировать отраслевые ведомства 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T17:37+0400

2023-09-29T17:37+0400

2023-09-29T17:37+0400

грузия

новости

общество

международная организация по миграции

тбилисский международный аэропорт

тбилиси

аэропорт тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1d/282790077_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b3cebf33854d4e56966de84fd51d3363.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новейшие устройства, предназначенные для считывания паспортов, будут установлены на всех таможенно-пропускных пунктах Грузии, сообщили в Службе доходов Минфина. Оснащение получили Департамент патрульной полиции МВД Грузии и Таможенный департамент Службы доходов. По словам главы Таможенного департамента Зураба Сичинава, с помощью Международной организации по миграции не единожды была оказана помощь в направлении модернизации ведомства, что является очень важным условием в процессе интегрированного управления границами и миграционного администрирования.Мероприятие состоялось в Тбилисском международном аэропорту, где присутствовали представитель европейской делегации Эвиа Котан, замминистра МВД Грузии Александре Дарахвелидзе, директор Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, глава Департамента международных отношений Службы доходов Самсон Уридиа и другие лица. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, международная организация по миграции, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, аэропорт тбилиси