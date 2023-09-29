https://sputnik-georgia.ru/20230929/pokrov-bogoroditsy-2023-kakogo-chisla-prazdnik-po-tserkovnomu-kalendaryu-282799479.html

Покров Богородицы 2023: какого числа праздник по церковному календарю?

Покров Богородицы 2023: какого числа праздник по церковному календарю?

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, один из великих праздников церковного календаря, в октябре 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T20:18+0400

2023-09-29T20:18+0400

2023-09-29T20:58+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282507576_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fd5cecf41e1791bb42ebed1555eb47a2.jpg

Верующие в праздник вспоминают чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя, когда Богородица накрыла молящихся своим покровом (широким белым покрывалом), чтобы защитить их от врагов. Какого числа отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Покров Богородицы Предание повествует, что чудесное явление Пресвятой Богородицы во Влахернской церкви, где хранились риза, пояс и покрывало Божьей Матери, произошло в 910 году. Чудо во Влахернской церкви произошло во время всенощного бдения, в осажденном врагом Константинополе. В это время император Лев Премудрый вместе с императрицей, придворными и горожанами горячо молились об избавлении от врага. В храме среди молящихся находились блаженные Андрей и его ученик Епифаний. Именно они увидели Пресвятую Богородицу, которая прошла по воздуху, окруженная ангелами и святыми. Преклонив колени и, оросив свой лик слезами, Богоматерь стала молить своего Божественного Сына, чтобы Он защитил всех людей, которые на Него надеются. Затем Божья Матерь вошла в алтарь, сняла покрывало с головы и распростерла его над коленопреклоненным народом, тем самым защищая его от видимых и невидимых врагов. Пресвятая Богородица исчезла так же незаметно, как и появилась. А к утру враг снял осаду. Узнав о чудесном явлении Богоматери и свершившемся чуде, люди стали молиться Божьей Матери, прося ее о помощи и защите. Покров в церковном календаре По православному церковному календарю Покров Пресвятой Богородицы каждый год отмечают 14 октября. Праздник Русская церковь установила в XII веке. Греки, несмотря на заступничество Богоматери, Покров Пресвятой Богородицы не внесли в число церковных праздников. Храм Покрова на Нерли, в честь Пресвятой Богородицы, построил в 1165-м князь Владимирский – Андрей Боголюбский. Покровительству, которое исходит от иконы "Покров Пресвятой Богородицы", приписывают многочисленные победы русского воинства. Божья Матерь по сей день остается главной заступницей. Икона "Покров Пресвятой Богородицы" хранится во многих семьях, перед которой возносят молитвы в разных жизненных ситуациях. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников