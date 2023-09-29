https://sputnik-georgia.ru/20230929/primety-na-vselenskie-babi-imeniny-2023-chto-nelzya-delat-30-sentyabrya-282788345.html

Приметы на Вселенские бабьи именины 2023: что нельзя делать 30 сентября?

Приметы на Вселенские бабьи именины 2023: что нельзя делать 30 сентября?

Православная церковь 30 сентября поминает святых Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию, пострадавших за веру около 137 года 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T15:55+0400

2023-09-29T15:55+0400

2023-09-29T15:57+0400

справки

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Праздник, с которым связано множество запретов и примет, называют в народе Вселенские бабьи именины.О народных приметах на Вселенские бабьи именины: что нельзя делать 30 сентября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Вселенские бабьи именины женщинам нельзя работать в огороде и делать уборку в доме – можно потерять благополучие и достаток. Нельзя 30 сентября заниматься рукодельем, в том числе шить, штопать или вышивать – это плохая примета, привлекающая слезы и неприятности. На Вселенские бабьи именины нельзя ссориться и конфликтовать – по приметам проблемы будут преследовать весь год. Плохая примета – венчаться на Вселенские бабьи именины и справлять свадьбу, брак продлится не долго, а вот посвататься – хорошая примета, предсказывающая молодым долгую и счастливую семейную жизнь. По народным приметам нельзя 30 сентября с утра смеяться и веселиться, особенно женщинам, можно проплакать весь год. Нельзя на Вселенские бабьи именины звать гостей и устраивать шумные застолья – по приметам достаток уйдет из дома. Плохая примета – сидеть 30 сентября молодым дома, можно весь год провести в одиночестве. Народные приметы По народным приметам 14 октября будет морозная погода, если журавли полетят в теплые края на Вселенские бабьи именины, а если нет – значит, и зима наступит позже. Затяжные осадки предсказывал 30 сентября иней на траве, а если птицы собирались у водоема или купались – это явная примета, что погоды предстоят теплые и ясные. Зима предстоит холодная, если еж обустроит свое зимовье в середине леса, а если с краю – зимний сезон будет сравнительно теплым. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки