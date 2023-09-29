https://sputnik-georgia.ru/20230929/priznanie-gruzii--zamministra-o-provedenii-vsemirnogo-dnya-turizma-v-strane-282780787.html

Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране

Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране

Решение о проведении Всемирного дня туризма в Грузии было признано единогласно всеми членами европейской комиссии ВТО 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T13:14+0400

2023-09-29T13:14+0400

2023-09-29T13:14+0400

грузия

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мариам квривишвили

всемирная туристская организация

оон

саудовская аравия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году для Грузии является еще одним признанием страны как привлекательного туристического направления, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Европейская комиссия Всемирной туристской организации в июне выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.По словам Квривишвили, Грузия продолжает утверждаться как интересное и привлекательное туристическое направление, а статус страны-хозяйки Всемирного дня туризма даст возможность встретить в будущем году около трех тысяч лидеров из сферы туризма и сектора авиации. Квривишвили на мероприятии по случаю Всемирного дня туризма ознакомила гостей с запланированными мероприятиями в Грузии. Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, оон, саудовская аравия