Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЗамминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Решение о проведении Всемирного дня туризма в Грузии было признано единогласно всеми членами европейской комиссии ВТО
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году для Грузии является еще одним признанием страны как привлекательного туристического направления, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Европейская комиссия Всемирной туристской организации в июне выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.
"Европейские страны, являющиеся членами Всемирной туристской организации ООН, единогласно поддержали Грузию, и в результате этого Грузия получила титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году. Этим Грузия еще раз получила большое признание", – заявила Квривишвили на мероприятии в Саудовской Аравии.
По словам Квривишвили, Грузия продолжает утверждаться как интересное и привлекательное туристическое направление, а статус страны-хозяйки Всемирного дня туризма даст возможность встретить в будущем году около трех тысяч лидеров из сферы туризма и сектора авиации.
"Мы сможем достойно представить как туристический, так и инвестиционный потенциал Грузии. Этой победой мы сделали еще один шаг для признания Грузии, повышения ее узнаваемости и усиления индустрии туризма страны", – заявила.
Квривишвили на мероприятии по случаю Всемирного дня туризма ознакомила гостей с запланированными мероприятиями в Грузии.
Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.