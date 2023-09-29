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Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране
Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране
Решение о проведении Всемирного дня туризма в Грузии было признано единогласно всеми членами европейской комиссии ВТО 29.09.2023, Sputnik Грузия
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2023-09-29T13:14+0400
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туризм
новости
мариам квривишвили
всемирная туристская организация
оон
саудовская аравия
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году для Грузии является еще одним признанием страны как привлекательного туристического направления, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Европейская комиссия Всемирной туристской организации в июне выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.По словам Квривишвили, Грузия продолжает утверждаться как интересное и привлекательное туристическое направление, а статус страны-хозяйки Всемирного дня туризма даст возможность встретить в будущем году около трех тысяч лидеров из сферы туризма и сектора авиации. Квривишвили на мероприятии по случаю Всемирного дня туризма ознакомила гостей с запланированными мероприятиями в Грузии. Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, оон, саудовская аравия
грузия, туризм, новости, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, оон, саудовская аравия

Признание Грузии – замминистра о проведении Всемирного дня туризма в стране

13:14 29.09.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaЗамминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили
Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2023
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Решение о проведении Всемирного дня туризма в Грузии было признано единогласно всеми членами европейской комиссии ВТО
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году для Грузии является еще одним признанием страны как привлекательного туристического направления, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Европейская комиссия Всемирной туристской организации в июне выбрала Грузию в качестве страны-хозяйки. Такое решение приняли 38 стран-членов европейской комиссии на 68-м заседании организации в Болгарии. Инициативу грузинской делегации единогласно поддержали все члены комиссии.

"Европейские страны, являющиеся членами Всемирной туристской организации ООН, единогласно поддержали Грузию, и в результате этого Грузия получила титул страны-хозяйки Всемирного дня туризма в 2024 году. Этим Грузия еще раз получила большое признание", – заявила Квривишвили на мероприятии в Саудовской Аравии.

По словам Квривишвили, Грузия продолжает утверждаться как интересное и привлекательное туристическое направление, а статус страны-хозяйки Всемирного дня туризма даст возможность встретить в будущем году около трех тысяч лидеров из сферы туризма и сектора авиации.

"Мы сможем достойно представить как туристический, так и инвестиционный потенциал Грузии. Этой победой мы сделали еще один шаг для признания Грузии, повышения ее узнаваемости и усиления индустрии туризма страны", – заявила.

Квривишвили на мероприятии по случаю Всемирного дня туризма ознакомила гостей с запланированными мероприятиями в Грузии.
Всемирный день туризма (World Tourism Day) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.
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