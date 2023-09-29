https://sputnik-georgia.ru/20230929/rtveli-2023-v-gruzii-sobirayut-urozhay-vinograda---video-282787839.html
Ртвели 2023: в Грузии собирают урожай винограда – видео
Ртвели 2023: в Грузии собирают урожай винограда – видео
Ртвели – это праздник сбора урожая винограда в Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как урожай собирают в селе Качрети, расположенном на востоке страны в... 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T15:34+0400
2023-09-29T15:34+0400
2023-09-29T15:35+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
виноград
вино и виноделие грузии
сезон сбора винограда завершается в грузии
экономика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1d/282787260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_083d34c1bfceb92c2529bb536b9b9b3d.jpg
Виноградарям по всей Грузии много лет помогает правительство, которое выделяет субсидии, чтобы заводы скупали собранный виноград на переработку.Власти Грузии поддерживают отрасль виноделия, чтобы экспорт вина продолжал расти, а владельцы виноградников могли продолжать деятельность. В этом году град и ураган испортили часть урожая, но поврежденный виноград также решено скупать, чтобы фермеры не понесли больших убытков.В 2023 году в ходе Ртвели в Грузии планируется собрать 200 тысяч тонн винограда.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1d/282787260_300:0:1260:720_1920x0_80_0_0_8c7589baf73bd4f696f0a85a6c4d0bbc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, виноград, вино и виноделие грузии, сезон сбора винограда завершается в грузии, экономика, экономика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, виноград, вино и виноделие грузии, сезон сбора винограда завершается в грузии, экономика, экономика, видео
Ртвели 2023: в Грузии собирают урожай винограда – видео
15:34 29.09.2023 (обновлено: 15:35 29.09.2023)
Ртвели – это праздник сбора урожая винограда в Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как урожай собирают в селе Качрети, расположенном на востоке страны в регионе Кахети.
Виноградарям по всей Грузии много лет помогает правительство, которое выделяет субсидии, чтобы заводы скупали собранный виноград на переработку.
Власти Грузии поддерживают отрасль виноделия, чтобы экспорт вина продолжал расти, а владельцы виноградников могли продолжать деятельность.
В этом году град и ураган испортили часть урожая, но поврежденный виноград также решено скупать, чтобы фермеры не понесли больших убытков.
В 2023 году в ходе Ртвели в Грузии планируется собрать 200 тысяч тонн винограда.