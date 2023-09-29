https://sputnik-georgia.ru/20230929/rtveli-2023-v-gruzii-sobirayut-urozhay-vinograda---video-282787839.html

Ртвели 2023: в Грузии собирают урожай винограда – видео

Ртвели 2023: в Грузии собирают урожай винограда – видео

Ртвели – это праздник сбора урожая винограда в Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как урожай собирают в селе Качрети, расположенном на востоке страны в... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T15:34+0400

2023-09-29T15:34+0400

2023-09-29T15:35+0400

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экономика

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Виноградарям по всей Грузии много лет помогает правительство, которое выделяет субсидии, чтобы заводы скупали собранный виноград на переработку.Власти Грузии поддерживают отрасль виноделия, чтобы экспорт вина продолжал расти, а владельцы виноградников могли продолжать деятельность. В этом году град и ураган испортили часть урожая, но поврежденный виноград также решено скупать, чтобы фермеры не понесли больших убытков.В 2023 году в ходе Ртвели в Грузии планируется собрать 200 тысяч тонн винограда.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, виноград, вино и виноделие грузии, сезон сбора винограда завершается в грузии, экономика, экономика, видео