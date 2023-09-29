https://sputnik-georgia.ru/20230929/sluzhba-spasateley-gruzii-poluchila-vysokotekhnologicheskoe-osnaschenie-282797008.html

Служба спасателей Грузии получила высокотехнологическое оснащение

Служба спасателей Грузии получила высокотехнологическое оснащение

Грузинские спасатели, среди прочего, получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T19:06+0400

2023-09-29T19:06+0400

2023-09-29T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии получила современное высокотехнологическое оснащение, сообщили в пресс-службе ведомства. Оснащение получено от офиса ООН по обслуживанию проектов при финансовой поддержке Евросоюза. Церемония вручения оснащения прошла в учебном центре Службы. Специально для гостей мероприятия по передаче оборудования были устроены симуляционные спасательные операции по тушению пожара, спасению и поиску людей. Грузинские спасатели получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах, а также системы инспектирования пожарной безопасности и различное учебное оснащение. Такая техническая помощь значительно усилит возможности грузинских пожарных-спасателей в плане реагирования на кризисные ситуации и поможет укреплению гражданской безопасности. Оснащение было передано в рамках проекта "Содействие развитию технических возможностей для обеспечения безопасности человека". Проект является частью инициативы "ЕС для безопасности, подотчетности и борьбы против преступлений в Грузии". Проект осуществляется с 2020 года при сотрудничестве с Департаментом международных отношений министерства внутренних дел с целью содействовать эффективному развитию госведомств, включенных в сектор безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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