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Служба спасателей Грузии получила высокотехнологическое оснащение
Служба спасателей Грузии получила высокотехнологическое оснащение
Грузинские спасатели, среди прочего, получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T19:06+0400
2023-09-29T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии получила современное высокотехнологическое оснащение, сообщили в пресс-службе ведомства. Оснащение получено от офиса ООН по обслуживанию проектов при финансовой поддержке Евросоюза. Церемония вручения оснащения прошла в учебном центре Службы. Специально для гостей мероприятия по передаче оборудования были устроены симуляционные спасательные операции по тушению пожара, спасению и поиску людей. Грузинские спасатели получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах, а также системы инспектирования пожарной безопасности и различное учебное оснащение. Такая техническая помощь значительно усилит возможности грузинских пожарных-спасателей в плане реагирования на кризисные ситуации и поможет укреплению гражданской безопасности. Оснащение было передано в рамках проекта "Содействие развитию технических возможностей для обеспечения безопасности человека". Проект является частью инициативы "ЕС для безопасности, подотчетности и борьбы против преступлений в Грузии". Проект осуществляется с 2020 года при сотрудничестве с Департаментом международных отношений министерства внутренних дел с целью содействовать эффективному развитию госведомств, включенных в сектор безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Служба спасателей Грузии получила высокотехнологическое оснащение
19:06 29.09.2023 (обновлено: 19:15 29.09.2023)
Грузинские спасатели, среди прочего, получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии получила современное высокотехнологическое оснащение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оснащение получено от офиса ООН по обслуживанию проектов при финансовой поддержке Евросоюза. Церемония вручения оснащения прошла в учебном центре Службы.
Специально для гостей мероприятия по передаче оборудования были устроены симуляционные спасательные операции по тушению пожара, спасению и поиску людей.
Грузинские спасатели получили специальное оснащение, необходимое во время спасательных операций в воде, горах и шахтах, а также системы инспектирования пожарной безопасности и различное учебное оснащение. Такая техническая помощь значительно усилит возможности грузинских пожарных-спасателей в плане реагирования на кризисные ситуации и поможет укреплению гражданской безопасности.
Оснащение было передано в рамках проекта "Содействие развитию технических возможностей для обеспечения безопасности человека". Проект является частью инициативы "ЕС для безопасности, подотчетности и борьбы против преступлений в Грузии".
Проект осуществляется с 2020 года при сотрудничестве с Департаментом международных отношений министерства внутренних дел с целью содействовать эффективному развитию госведомств, включенных в сектор безопасности.